¿Se va?: Susana, que regresó para verse el codo, analiza radicarse definitivamente en Uruguay

El regreso de Susana Giménez al país causó un verdadero revuelo en la tarde de ayer, cuando algunas cámaras captaron el momento en el cual Marcelo Ahumada, su chofer personal, iba a recibirla al aeropuerto de San Fernando, a bordo de un jet privado.

Cabe recordar que el pasado 26 de mayo, la diva había generado una revolución al decidir volar en un avión privado a Uruguay, para pasar la cuarentena en su mansión, junto a su hermano Patricio, pues al tener un domicilio en Punta del Este pidió la residencia en el país vecino y se la concedieron.

Ahora, la conductora retornó a su tierra natal para realizarse algunos controles médicos. Y en este punto hay que volver a apelar al recuerdo, pues a los pocos días de su desembarco en La Mary (como se llama su residencia esteña), la estrella de Telefé se accidentó mientras intentaba subir las escaleras con su perra en brazos.

El accidente doméstico le provocó una luxación de codo, motivo por el cual fue trasladada al Sanatorio Cantegril, donde le hicieron los estudios pertinentes. Cuando fue dada de alta, tuvo que permanecer con su brazo inmovilizado durante casi un mes.

Como nunca dejó de sentir dolor, incluso luego de cierto tiempo de rehabilitación, Susana quiso ver a su traumatólogo de confianza, el doctor Alejandro Duretto, quien le sugirió que se acerque a su consultorio de Palermo para practicarle algunos estudios de control. Es por eso que la diva emprendió la vuelta.

Cuando la prensa la vio llegar al aeropuerto, la diva se prestó a dar algunas declaraciones. “Todavía estoy en recuperación, me faltan tres meses. Le traje a mi médico todas las radiografías y todo lo que me hicieron allá para que lo vea, porque me duele mucho. Pero también es cierto que en los días de humedad duele más. ¡Ahora voy a ser un meteorólogo!”, bromeó.

Luego, fue consultada por el tiempo que durará su estadía en nuestro país y tras confirmar que lo primero que piensa es en que deberá cumplir con dos semanas de aislamiento, negó rotundamente la posibilidad de volver a la TV durante el 2020 asegurando “¡Si está cada vez peor todo!”.

Sobre sus días del otro lado del charco, Su no tuvo más que palabras positivas y definió que la estaba pasando “brutal” porque “allá no hay casos, está muy bien Uruguay. Y, al aire libre, es otra cosa. Yo me levanto y salgo a caminar con los perros por casa”.

Antes de partir, informó que “si Argentina sigue así” se va a radicar “definitivamente” en el país vecino, a donde volverá tras resolver sus cuestiones de salud.