La televisión cumple 100 años: el desafío de sobrevivir a la era de la IA

La TV recorre un siglo de cambios desde las emisiones en blanco y negro hasta el streaming y la ia

A cien años de su primera demostración pública, la televisión celebra un siglo de vida atravesado por transformaciones técnicas, culturales y sociales que la convirtieron en el medio de comunicación más influyente del siglo XX. Sin embargo, este aniversario encuentra a la industria frente a uno de los mayores desafíos de su historia: competir con las pantallas personales, especialmente los teléfonos inteligentes, que hoy concentran buena parte del consumo audiovisual.

El 26 de enero de 1926, el ingeniero escocés John Logie Baird mostró por primera vez imágenes en movimiento transmitidas electrónicamente. Lo que entonces era un rostro borroso y deformado dio inicio a una revolución que cambiaría para siempre la manera de informarse, entretenerse y compartir acontecimientos en tiempo real. Desde entonces, la televisión se convirtió en el centro del hogar, testigo privilegiado de guerras, elecciones, eventos deportivos y transformaciones culturales.

Hoy, un siglo después, el escenario es muy distinto. Según datos de la consultora Ampere Analysis, la proporción de visualización diaria en televisores cayó del 61% en 2017 al 48% a fines de 2024, mientras que el consumo de contenidos en teléfonos móviles casi se duplicó, alcanzando el 21%. En paralelo, en 2024 se vendieron unos 230 millones de televisores en el mundo, una cifra importante pero que muestra un mercado maduro, con precios estables o en descenso en muchas regiones.

“La batalla es entre la pantalla grande, asociada a generaciones que crecieron con la televisión, y los jóvenes que consumen contenido en el celular, la tablet o la computadora”, resume Patrick Horner, jefe de investigación sobre TV de la consultora Omdia.

Pantallas gigantes, inteligencia artificial y TV personalizada

Para enfrentar esa competencia, los fabricantes apuestan a televisores cada vez más sofisticados. En ferias como el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, las grandes marcas exhiben modelos de pantallas gigantes, con resoluciones ultra altas, mejoras en sonido y sistemas de inteligencia artificial capaces de optimizar la imagen, recomendar contenidos y personalizar la experiencia del usuario.

Tecnologías como Micro RGB, que permite un control ultra preciso del color en pantallas LED, y la integración de IA generativa para ajustar brillo, contraste y audio en tiempo real, buscan diferenciar a la televisión del resto de las pantallas. Samsung, líder global del mercado, presentó recientemente televisores de hasta 130 pulgadas y anunció la incorporación transversal de inteligencia artificial en todos sus dispositivos.

La batalla de la tele, ahora, es contra las pequeñas pantallas de celulares y tablets

Pero la disputa ya no pasa solo por la calidad de imagen. Detrás del negocio de los televisores se libra una competencia estratégica entre gigantes como Amazon y Walmart, que ven a la TV como una plataforma clave para la publicidad y el comercio electrónico. La compra de Vizio por parte de Walmart, por 2.300 millones de dólares, es una muestra de esa puja: el televisor como puerta de entrada directa a la venta de productos y servicios.

“Las televisiones ya no buscan ganar dinero con el aparato en sí, sino convertirse en dispositivos de entrega de publicidad dentro del hogar”, explica Horner.

De un experimento al corazón del hogar

La historia de la televisión no puede atribuirse a un solo inventor. Es el resultado de décadas de avances científicos y técnicos protagonizados por investigadores de distintos países. En 1884, el alemán Paul Nipkow patentó un sistema de escaneo mecánico de imágenes, el célebre “disco de Nipkow”, considerado la base conceptual de la televisión. A comienzos del siglo XX, científicos como Boris Rosing y Campbell-Swinton imaginaron sistemas puramente electrónicos que permitieran superar las limitaciones mecánicas.

El gran salto llegó en los años veinte. En 1925 y 1926, John Logie Baird logró transmitir imágenes en movimiento ante el público en Londres, mientras que en Estados Unidos Charles Jenkins realizaba pruebas similares. A finales de esa década, comenzaron las primeras emisiones regulares en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la televisión vivió su gran expansión. En 1946 había apenas 6.000 aparatos en uso en Estados Unidos; diez años después, uno de cada dos hogares ya tenía un televisor. El blanco y negro dio paso al color en los años cincuenta y sesenta, las transmisiones vía satélite ampliaron el alcance global y la televisión se consolidó como el principal medio de masas del siglo XX.

Las décadas siguientes trajeron nuevas innovaciones: el control remoto, el video, la televisión por cable, las pantallas más grandes, el formato panorámico, la alta definición y, finalmente, la digitalización total con el apagón analógico y la llegada de la TDT.

Del tubo catódico al streaming

En el siglo XXI, la televisión volvió a reinventarse. Las pantallas planas reemplazaron al tubo catódico, surgieron los televisores inteligentes y la conexión a internet integró al aparato con plataformas de streaming, redes sociales y aplicaciones interactivas. Hoy, la televisión convive con Netflix, YouTube, videojuegos, videollamadas y asistentes virtuales.

El desafío actual no es tecnológico, sino cultural: retener la atención en un ecosistema dominado por la inmediatez, el consumo individual y los formatos breves del celular. Aun así, la televisión conserva una fortaleza clave: la experiencia colectiva de la pantalla grande, especialmente en eventos en vivo como deportes, elecciones o grandes acontecimientos globales.

A cien años de su nacimiento, la televisión ya no es el único centro del consumo audiovisual, pero sigue reinventándose para no dejar de ser relevante.