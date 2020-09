La DDI La Plata detuvo a dos sospechosos por el crimen de una empleada municipal de Cañuelas

Dos jóvenes fueron detenidos hoy acusados de haber participado en el crimen de Mirta Barcia (64), una empleada municipal de la ciudad bonaerense de Cañuelas que fue asesinada el martes último de tres balazos por delincuentes que la asaltaron para robarle el celular frente a su casa en ese partido bonaerense, informaron fuentes policiales.

Las detenciones se registraron esta tarde tras un allanamiento realizado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata y San Vicente y en las próximas horas serán indagados por el fiscal de la causa, Lisandro Damonte.

El crimen de Barcia, quien trabajaba en la secretaría privada de la intendencia, ocurrió el martes alrededor de las 22 en Vicente Casares 144, del barrio La Unión de Cañuelas, cuando despedía a una amiga en la puerta de su casa y fue abordada por dos ladrones armados que llegaron caminando y quisieron robarle el teléfono celular que tenía, un Samsung JA2.

Los voceros dijeron que la mujer primero se resistió a entregar el aparato y luego pidió auxilio, momento en que los delincuentes la hirieron a balazos y escaparon con el teléfono.

La víctima fue llevada al hospital local en un auto particular, donde murió como consecuencia de la gravedad de las heridas sufridas.

La investigación por "homicidio en ocasión de robo" quedó a cargo de la Fiscalía 1 de Cañuelas, que conduce Damonte, y de los detectives de la DDI de La Plata, quienes solicitaron imágenes de cámaras de seguridad privadas y municipales para intentar obtener videos del momento del ataque e identificar a los autores del hecho.

Con esos datos, el funcionario judicial dispuso hoy un allanamiento y dos sospechosos fueron apresados en el marco de la pesquisa.

Una testigo había declarado que los asesinos no tenían más de 25 años, que ambos llevaban puestas capuchas y uno tapabocas.

Según las fuentes, la víctima era empleada en la secretaría privada de la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, y se desempeñaba en el sector de "Decretos".

La mujer se encontraba de licencia por la pandemia del coronavirus al ser considerada dentro de la edad de riesgo.

"No caigo que te me fuiste, estábamos adentro felices, con tu bella sonrisa, con canto.... Solo sé que tengo un nudo en la garganta que no me deja respirar. Mi tía, mi segunda MAMÁ, ella se merecía estar acá, compartiendo su alegría, su canto. Muchos dicen que descanses en paz, pero para mi todo es una pesadilla", publicó en Facebook Gabriela, sobrina de la víctima, tras el asesinato.