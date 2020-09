Traspaso de fondos a Provincia: JXC salió a bancar a Larreta

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue el protagonista de la reunión semanal de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio celebrada hoy, en la que recibió el aval de todos los presentes en su reclamo ante la decisión de la Casa Rosada de redirigir fondos asignados a la Ciudad de Buenos Aires hacia suelo bonaerense, y agradeció todas las muestras de apoyo.



Finalizado el encuentro, que duró una hora y media y tuvo asistencia perfecta, la coalición opositora dio a conocer un documento en el que manifiesta "preocupación por la creciente tensión política y social que se ha visto agravada por los hechos sucedidos en la última semana" y sostiene que el país "reclama sensatez política y cordura institucional".



Esta vez la reunión encontró a Rodríguez Larreta trasladándose en su auto, y desde ese lugar escuchó al presidente Mauricio Macri decir que "dejó bien parado" a JXC con su planteo de llevar el tema ante la Corte Suprema.



El funcionario porteño confirmó que en un par de días estará lista la presentación judicial por el decreto presidencial que dispone el traspaso de los fondos a la Provincia, y agradeció especialmente a los gobernadores radicales Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Morales (Jujuy) y Rodolfo Suárez (Mendoza) por no firmar la solicitada en la que los demás mandatarios apoyaron la decisión del Gobierno en materia de coparticipación de fondos.



En otro tramo de la reunión, según contaron fuentes partidarias, se analizó la Ley de Presupuesto que se debatirá en el Congreso -los equipos de JXC se comprometieron a revisarla a fondo- igual que el impuesto a la riqueza.



El otro tema debatido fue la situación policial en la provincia de Buenos Aires, tramo en el que tomaron la palabra la exgobernadora María Eugenia Vidal y quien fuera su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, actualmente jefe del PRO en Diputados.



Ese fue justamente otro de los puntos que desarrolló el texto difundido al finalizar la reunión (vía Zoom) celebrada hoy.



"La grave crisis policial en la provincia de Buenos Aires es el resultado de la imprevisión y desatención por parte del actual Gobierno provincial y no puede pretender ser resuelta echando culpas infundadas a la gestión anterior sin asumir las propias", dice el documento.



Agrega que "mucho menos" puede ser usada para "despojar arbitrariamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de recursos coparticipables que oportunamente le fueron asignados por la Nación resignando parte de recursos que le correspondían y transfiriendo parte importante de la PFA, sin afectar a ninguna otra jurisdicción federal, aprobada por una ley del Congreso Nacional y refrendada por los gobernadores de todas las provincias".



En esa línea instaron al Gobierno a "frenar el concepto de federalismo invertido que pretende instaurar afirmado en la discrecionalidad del manejo de fondos públicos no coparticipables, creando profundas inequidades".



En cambio, en la reunión no se habló de la columna de opinión que ayer publicó Macri en el diario porteño La Nación, donde acusó al Gobierno nacional de "desplegar" un "ataque sistemático y permanente" a la constitución y celebró que "los ciudadanos han ganados las calles".



Sus expresiones no cosecharon una mirada unificada en JXC en torno a la forma y la oportunidad de su mensaje.



Junto a Macri, Vidal y Rodríguez Larreta y Ritondo, estuvieron por el PRO la presidenta del partido, Patricia Bullrich, y el jefe de su bloque en el Senado Humberto Schiavoni.



Por la UCR dieron el presente el jefe del partido, Alfredo Cornejo, sus jefes parlamentarios Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senado) junto al senador Martín Lousteau. Y como siempre, se sumó el auditor Miguel Pichetto (la pata peronista) y los referentes de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, Maricel Etchecoin y Juan Manuel López.