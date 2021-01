Se conocieron videos del bloqueo de Camioneros a corralones de La Plata

Momentos de revuelo y preocupación se vivieron en la tarde del lunes en numerosos corralones de La Plata luego de que grupos de hombres identificados con el Sindicato de Camioneros bloqueara la entrada y salida de camiones, según denunció ACIMCO, la Asociación de Comerciantes e Industrias en Materiales de Construcción. En tanto, hoy se conocieron videos sobre el accionar. Según indicó la entidad, se trató de una medida de "intimidación" por parte del gremio de los camioneros "con el fin de obligar a las casas de materiales de la construcción a firmar un bono de 25.000 pesos a los empleados representados por el sindicato".

Desde ACIMCO explicaron que "como varios corralones no estaban dispuestos a firmar, el Sindicato de Camioneros decidió presentarse en IMACOVA cortando la circulación de los camiones, y con la amenaza de no levantar el corte hasta que no firmen el acuerdo, presentándose en los corralones más influyentes de la zona, con la misma amenaza".

La entidad informó que "ante los hechos ocurridos y con el temor de que este apriete sindical tome mayor nivel de violencia, le recomendó a sus asociados firmar el acuerdo, ya que luego de varias interconsultas no lograron conseguir una respuesta certera de la Justicia".

Según comunicó ACIMCO, "el repudio de los corralones es por la imposición económica luego de uno de los años más difíciles". Además, expresó que "se repudia completamente este accionar y se seguirá trabajando para que ninguna otra empresa sufra este tipo de violencia y vulneración de los derechos a trabajar".