Crítica a las exportaciones de alimentos desató un fuerte cruce político

La diputada nacional Fernanda Vallejos (Frente de Todos) remarcó que “el plato de comida tiene que estar garantizado en la mesa de todos los argentinos y argentinas”, al justificar sus dichos de sobre que Argentina tiene “la maldición de exportar alimentos”, una frase que fue dicen en el oficialismo que fue “descontextualizada”, mientras dirigentes de Juntos por el Cambio lanzaron duras críticas contra la legisladora.

“Cuando los precios internacionales de los productos que forman parte de la canasta exportadora argentina crecen mucho, necesitamos internamente instrumentar herramientas que permitan desacoplar esos precios internacionales de los domésticos”, expresó la diputada cercana al kirchnerismo.

En ese sentido, agregó: “Esto se da por una razón muy sencilla, y es que el plato de comida tiene que estar garantizado en la mesa de todos los argentinos y argentinas al mismo tiempo que tenemos que garantizar las mayores exportaciones, que son, a diferencia del endeudamiento que usan otros gobiernos, la fuente genuina de divisas en la que nosotros creemos”.

La diputada le respondió implícitamente a expresiones del jefe de la bancada PRO, Cristian Ritondo, al señalar Vallejos que “con este falso debate lo que se ha buscado generar es correr el arco de lo que hace a la cuestión de fondo de lo que tenemos que discutir en la Argentina: la canasta de alimentos y cómo garantizamos que nuestro pueblo pueda acceder a esos bienes tan indispensables”.

En referencia a esos dichos, Ritondo interpretó en redes sociales: “Para la diputada Vallejos tener uno de los complejos agroindustriales del mundo es una maldición”.

La soja sigue en alza

Y en medio de la discusión política que desató el paro agropecuario de tres días y la marcha atrás del Gobierno de suspender las exportaciones de maíz, el precio de la soja disponible subió U$S 5 hasta los U$S 355 la tonelada en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada con mayor presencia de la demanda.

Junto con el incremento del precio disponible, también avanzó U$S 5 el contrato de febrero, en US$ 355 la tonelada, mientras que para marzo el valor acordado fue U$S 340 la tonelada.