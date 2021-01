“Cuando me llamaron por teléfono no dudé un instante”

Sebastián Romero se convirtió en el nuevo entrenador de la Reserva de Gimnasia. Chirola tendrá su primera experiencia como técnico y en el club que tanto deseaba. La confirmación llegó el pasado sábado y los hinchas celebraron el regreso de un hijo pródigo de la casa, que en su momento no se había ido de la mejor manera.

Ante la confirmación de la dupla técnica Martini/Messera para la Primera, la Reserva quedó acéfala y la dirigencia pensó en la posibilidad de Chirola, quien comenzará a hacer sus primeras armas como DT junto a otro viejo conocido: Nicolás Cabrera.

El flamante técnico mantuvo un breve contacto con este medio en el cual plasmó las primeras sensaciones que se le cruzaron cuando le sonó el teléfono.

“Confirmaron a Mariano y a Leandro, se abrió ese hueco en Reserva y enseguida me contactaron. Cuando me llamaron, no dudé un instante. Es una alegría muy grande y estoy convencido”, destacó.

Respecto a sus expectativas en cuanto a su primera experiencia estarán cumplidas, ya que su idea siempre fue dirigir a jugadores mayores: “Siempre quise dirigir gente grande, así que no dudé cuando me ofrecieron la Reserva. Qué mejor que hacer la primera experiencia en este club que es el que uno quiere”, destacó.

Para el ex mediocampista es un plus que su amigo Mariano Messera conduzca la Primera División y comiencen ambos a trabajar en conjunto: “Ya se sabe la relación que tengo con Mariano, obviamente que es un plus que esté dirigiendo a la Primera. Nos conocemos desde chiquitos y siempre fue mi socio dentro de la cancha”, indicó.

En cuanto a la forma de juego, destacó que los dos sienten el fútbol de manera similar y por tanto, la idea y la intención dentro del campo de la Reserva irá en sintonía con la de Primera: “Tenemos una forma de sentir el fútbol muy similar, así que la forma de jugar irá en esa línea. Yo estoy a disposición de ellos, así que no va a haber problemas en ese sentido”, concluyó.

Cabe señalar que Chirola integraba la propuesta de la Agrupación Gimnasia Grande, que perdió las elecciones ante el Oficialismo. Por tanto, según pudo saber este medio, y en un gesto que lo enaltece, el entrenador tuvo la deferencia de llamar a los integrantes que encabezaron el movimiento para hacerles saber de la propuesta del Club. Hubo apoyo y aliento para su decisión.