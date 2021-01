Sergio Lapegüe habló desde la clínica tras contagiarse Covid y terminar internado

Sergio Lapegüe tiene coronavirus y anoche debió ser internado. Su salud preocupó a muchos pero el periodista, desde la clínica, contó cómo se siente.

En su cuenta de Instagram, el periodista escribió: "Y un día me tocó a mi... Después de tanto cuidado. De tanta prédica. De tanto insistir con el protocolo. Por error, por imprudencia o por un imponderable me contagie de COVID. No lo sé. Empecé a toser, a sentir un cansancio raro, a faltarme el aire". Luego contó que "Pensé en la ola de calor. A la noche tuve un poco de fiebre, esta subió con el correr de las horas. Llame al otro día a mi Neumonólogo, fui a el sanatorio juncal de Temperley. Me hisoparon, me sacaron sangre, y para estar seguros hicieron una tomografía de pulmones".

Según relató "ahí la historia cambio". Dijo que "mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus. Estoy internado. La rápida acción de los médicos está evitando q se expanda. Son increíbles. En unas horas me ponen plasma".

"Por otro lado resaltó que "estoy muy bien cuidado por los médicos y enfermeros y todo el personal. Estoy aislado esperando que el virus se vaya... Muy generosos a todos por la preocupación y por cada mensaje de aliento!!! De corazón gracias. Cuídense!!!", terminó su mensaje Lape.

Cabe destacar que el conductor de la mañana de TN y de La Cien FM estuvo descansando junto a su familia en República Dominicana, donde se mostró muy activo en las redes sociales y dando cuenta del día a día de sus vacaciones. A su vuelta, tenía pensado tomarse unos días más hasta el 1 de febrero, para luego sí retomar su actividad. Pero el Covid se interpuso en su camino y es por eso que debió ser internado por un cuadro de salud que preocupa.

Cabe destacar que Lapegüe estuvo descansando junto a su familia en República Dominicana, donde se mostró muy activo en las redes sociales y mostró el día a día de sus vacaciones. A su vuelta, tenía pensado tomarse unos días más hasta el 1 de febrero, para luego sí retomar su actividad. Pero el Covid se interpuso en su camino y es por eso que debió ser internado por un cuadro de salud que preocupa.