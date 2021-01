Un brutal ataque a una joven en Villa Argüello puso en alerta al barrio

El salvaje atraco que tuvo como víctima a una mujer de 28 años dejó “muy asustados y preocupados” a los vecinos de Villa Argüello, quienes manifestaron no estar “acostumbrados” a este tipo de hechos en el barrio. Francisco, un frentista que vive en la misma cuadra de la joven asaltada, le dijo a EL DIA que “acá no estamos acostumbrados a estos asaltos, sabemos que en Villa Progreso y en El Carmen está difícil pero a nosotros no nos había tocado”. Se referían a un asalto sostenido con una paliza contra la víctima, sorprendida en su casa, de madrugada.

Ese sector de Berisso, conocido como “La Franja”, sufrió el embate de la delincuencia durante la cuarentena, sobre todo en forma de motochorros y arrebatos.

LEA TAMBIÉN Encapuchados y con armas se llevan 500 mil pesos en billetes, teléfonos y alhajas

Ayer por la tarde, horas después del hecho, la víctima seguía shockeada por la pesadilla a la que fue sometida. Según manifestaron en la vecindad, “llegó hace poco, unos dos o tres meses, y le pasó esto... es una lástima y además nos inquieta mucho”.

El año pasado, “unos días antes de Navidad”, desconocidos realizaron un escruche en la misma propiedad, refirió Francisco. En esa ocasión se llevaron un televisor y “algunas pertenencias”. Pero, añadió, “hacía tiempo que no pasaba algo así, con tanta violencia”.

UN ATAQUE COBARDE

Conforme manifestaron testigos consultados por este medio, el robo tuvo lugar cerca de las cuatro de la madrugada en una vivienda situada en 125 entre 66 y 67. El novio de la chica “había salido a eso de la 1 y cuando escuchó ruidos ella creyó que era él”, señalaron.

Lo que siguió después fueron minutos de terror. Apenas ingresaron en su habitación, “la envolvieron en sábanas y la golpearon por todos lados, le dieron una paliza”, sostuvo Francisco. Cada patada era seguida de una orden: “Dame el dinero, sabemos que tu marido trabaja”.

Al cabo de un lapso indeterminado, cedieron a los ruegos de la joven, que “les pedía por favor que no le pegaran más”, manifestó. Entonces la obligaron a ponerse de pie, la amordazaron y la ataron de pies y manos.

“La envolvieron en una sábana y le dieron una paliza. Después la dejaron atada y encerrada”

Los delincuentes estaban cubiertos con capuchas. Completamente reducida, la víctima oyó cómo revisaban su hogar en busca de “la plata” que estaban convencidos guardaba ahí.

Se hicieron con varios electrodomésticos, documentación personal y dinero en efectivo, confiaron fuentes oficiales.

Finalmente, decidieron que era suficiente y escaparon, no sin antes amenazar de muerte a la víctima. “Le dijeron que si llegaba a hacer la denuncia iban a volver a matarla”, aseguró un allegado.

Ella, por su parte, quedó atrapada en una silla, asustada y sin posibilidad de moverse. No obstante, juntó fuerzas y luchó para liberarse. A las 6 de la mañana pudo golpear la pared que da a la casa de una vecina. Tras varios intentos, ésta respondió y fue a rescatarla.

LEA TAMBIÉN Sobre el final de la tarde, otro atraco en City Bell

“Está en pánico y parando en lo de unos familiares, quedó muy mal por la experiencia”, remarcó Francisco. La denuncia fue radicada en la comisaría cuarta de Berisso, y sospechan que actuó un tercer sujeto que los esperaba en la vereda.

La causa fue caratulada como “robo agravado”, con intervención de la UFI Nº 5, a cargo del fiscal Juan Menucci.

En tanto, en el barrio los vecinos “quedaron muy asustados y acongojados” y pretenden que “el caso cobre relevancia para que no vuelva a pasar”. En esa línea, indicaron que “hoy le tocó a esta muchacha y mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros”.