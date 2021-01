Numerosas quejas por interrupción de un servicio de televisión por cable en La Plata

Numerosas quejas vecinales se registraban este domingo por un corte del servicio de televisión por cable de la empresa Cablevisión. Según damnificados, el cese de las transmisiones se produjo en horas de la noche e impidió a los usuarios disfrutar del partido entre Boca y River, entre otras ofertas.

Uno de los afectados, Alberto Cipolla, de 528 entre 117 y 118, lamentó que "otra vez, desde anoche, sin servicio de Flow de Cablevisión en Tolosa". "No atiende nadie cuando intentamos hacer reclamos. En diciembre estuvimos 72 horas sin servicio y no descontaron ni un peso", subrayó.

Los reclamos se sucedían desde 47 entre 133 y 134, de acuerdo con una usuaria que se identificó como Gabriela Byrne, quien aseguró que "lo mismo pasa en la zona de Parque Saavedra".

Por su parte, Sergio Coscarelli, de 65 entre 28 y 29, también aseguró que "el servicio de Flow no funciona desde anoche y todavía estamos esperando que se normalice la transmisión".

En tanto, Tereza Beatriz Ríos, de 3 bis entre 513 y 514, señaló que "aquí en Ringuelet no podemos ver el cable porque se cortó anoche". "Después te aumentan como hacen todos los demás", manifestó.

Además, Luis Delfino, de 41 entre 4 y 5, precisó que "no tenemos el servicio y en la línea de atención al cliente no contesta nadie". "No pudimos ver el partido de Boca y River. Para cortar y cobrar son rápidos, pero para dar respuestas son los más lentos", protestó.

Los problemas con el servicio de cable también causaban disgusto en la zona de 15 a entre 465 y 466 de City Bell, de acuerdo con lo reportado por un usuario que se identificó como Hugo Motta. "Estamos sin señal desde ayer a la hora del partido", aseguró.

Por este inconveniente también han reclamado Damián Alonso, de 25 entre 40 y 41; Diego Alí, de la zona de 115 y 526; y Eduardo Fraser de 511 entre 6 y 7