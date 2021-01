La historia desconocida detrás de la pelea de Pampita y Macedo: “Venía a casa y le hacía la comida”

En la tele están aburridos. Con muy poca actividad teatral en la Costa, los típicos escandaletes veraniegos escasean, y entonces los paneles de los programas de chimentos se ponen a hablar de viejos escándalos, como aquella recordada pelea entre Pampita e Isabel Macedo por Benjamín Vicuña, que cumple 11 años esta temporada y que fue el eje de “Los Ángeles de la Mañana”.

Es que, ¿cuántas famosas tienen la capacidad de generar escándalos de magnitud e interesantes que ha tenido Pampita? Así, el programa de Ángel De Brito recurrió a este “hitazo” de la farándula vernácula para calentar la pantalla, con Connie Ansaldi, panelista invitada, cómplice: Ansaldi estaba en el VIP en aquella fiesta en Punta del Este y contó detalles nunca revelados sobre aquel violento episodio en el que la modelo golpeó a la actriz, acusándola de acostarse con el chileno.

“Fuimos muy pocos realmente los que estábamos in situ y viendo. Estaban también Germán Paoloski y Sabrina Garciarena. Yo las tuve que separar a las dos. El problema fue que todos se quedaron helados. Benjamín se quedó helado y me decía ‘¿qué hago?’. Era un desmadre”, contó Ansaldi.

La panelista afirma que vio el escándalo antes de que ocurriera. “Caro se pone a bailar arriba del sillón de Tequila y en frente, a dos metros, estaba Isabel. Carolina la miraba y yo le dije a Benjamín ‘llevatela’. La miraba porque era vox populi lo que había pasado ahí, todos lo sabíamos”, reveló. Vicuña no le hizo caso.

Ansaldi fue muy crítica con el actor, que “era muy desprolijo”, con sus affaires: “No había sido la primera, ni la última, ni la única. Era un desprolijo total”. Lo que pasa es que nadie pensó que iba a pasar lo que pasó”.

Con ese escenario, con “el ganado” junto en aquel VIP y la tensión en aumento, “Macedo fue para la salida y Caro salió corriendo atrás. La agarró, ahí fuimos corriendo todos detrás, la agarró seguridad y yo la metí para adentro. Le dije ‘Caro, acá no’ y todos me gritaban ‘tenela’”. Ella me dijo ‘esta hdp venía a casa y yo le preparaba la comida con mis hijos’. Y yo le dije ‘bueno, no importa pero el que tiene la culpa es tu marido’”, relató Ansaldi.

La panelista rompió además un viejo mito: la historia relatada mil veces afirmaba que Macedo había bailado sensualmente junto a Vicuña, y que eso había desatado la batahola. “Eso es mentira, Isabel bailaba como todos. No es que la provocaba, es que era una situación provocadora. Benjamín estaba nervioso”.

Ya que estaban repasando los grandes éxitos de Pampita, desde el panel Cinthia Fernández aprovechó para contar una tremenda versión sobre la situación que se vivió en el recordado motorhome, cuando Pampita habría descubierto a Vicuña y La China encerrados y con olor a sexo, cinco años después del incidente en Punta.

“En el episodio del motorhome me dijeron que ella tenía una furia que era como que estaba desquiciada y no medía, como que no estaba ahí. Pasó de cero a cien”, aseveró la panelista. “Dicen que es impresionante la fuerza con la que Pampita la agarró a la China del cuello. A Benjamín, mientras a ella la tenía del cuello, y según lo que me contó una persona íntima de Pampita, lo pateaba con los tacos. Supuestamente él tuvo dos fracturas en las costillas por el episodio del motorhome”. ¡Epa!