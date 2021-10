Hebe de Bonafini otra vez criticó duro a Alberto: "Le diría que ofrezca menos y de más"

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, esta tarde brindó declaraciones radiales en las que volvió a apuntar contra el presidente Alberto Fernández. “Tiene que escuchar a la gente que no come de verdad”, indicó la dirigente de los derechos humanos. “Tiene que ir a un barrio en remera y zapatillas”, sugirió.

A su vez, le cuestionó que “le falta coraje”. También le apuntó al Poder Judicial y la CGT.

En diálogo con Radio 10, Bonafini dijo que “al presidente le diría que ofrezca menos y dé más y que no queda bien que diga todo lo que hace”. En este contexto, sugirió a Alberto Fernández que escuche a la gente “que no come de verdad”. “El presidente tiene que ir a un barrio sin decir nada, en remera y zapatillas, en una camioneta cualquiera a hablar con la gente del barrio, y no va a poder vivir más si escucha a quien le diga lo que le falta del barrio”, continuó la dirigente social.

En relación al Poder Judicial, Hebe de Bonafini pidió “cambiarlo” y solicitó “sacar a todos de raíz”. La CGT también fue objeto de las críticas de la presidenta de las Madres de Plaza Mayo. “Están atornillados a la silla, no trabajan para los trabajadores, no son representantes. Hay mucha gente organizada que estaría dispuesta a hacer una CGT preciosa que defienda a los trabajadores”, continuó la dirigente social en diálogo con Juan Carlos Molina en Radio 10. No todo fue negativo para Bonafini, destacó a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Hay que acompañarla más y estar un poco más en la calle”, sostuvo Hebe de Bonafini y reconoció que es egoísta por querer “que sea la eterna Cristina”. La dirigente también se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“No es nuestra (la deuda) y con eso podemos dar trabajo al que necesita. No pagar la deuda nos va a salvar”, apuntó la titular de las Madres de Plaza de Mayo. El ministro de Economía de la Nación viajó hoy a Washington para reunirse con la directora ejecutiva del organismo, Kristalina Georgieva.

Por último, contó que mantiene una amistad con el Papa Francisco. “Hablo con el Papa, creo que tenemos una amistad muy linda. Nunca lo cuento porque creo que son cosas privadas y lo quiero mantener así con ese cariño y amor que nos tenemos”, relató Hebe de Bonafini.

La presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo dijo que a veces lo llama, y en otras recibe un llamado por parte del Sumo Pontífice. “Hablamos de nuestra salud, de cómo nos cuidamos, de muchas cosas”, detalló.