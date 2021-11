Especialistas advierten que la pandemia no terminó

Con la aparición de la variante Ómicron, surgida en el sur de África y que la Organización Mundial de la Salud definió como “variante de preocupación”, los sanitaristas insisten más que nunca en que “esta pandemia no terminó, y hasta que todos los países no accedan a las vacunas, podría emerger una nueva cepa que pusiera en peligro el avance en todo el mundo”.

También, en que “no hay razón científica ni sanitaria para no vacunarse”, mientras que con respecto a medidas como la del pase sanitario, se señala que “no es justo que se exponga a los demás a encontrarse con aquel que no se quiere vacunar y que por lo tanto tiene muchas más posibilidades de ser portador de la enfermedad”. Población que, se señala, en su mayoría está integrada por personas de entre 18 y 39 años.

Con respecto al comportamiento de estas personas que todavía no se han vacunado, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, lo atribuyó a que muchos de ellos “recibieron su primera dosis en el pico de los casos, pero ahora, al cambiar la percepción del riesgo que tenían inicialmente, optaron por posponer su inmunización”.

En lo que hace al impacto que sigue teniendo la pandemia en el mundo, los especialistas señalan que la velocidad de aumento de los contagios se está dando en menores de 15 años que no están vacunados y, a través de ellos se da una transmisión intrafamiliar que afecta principalmente a adultos con inmunocompromiso que no hayan completado las dosis o que no hayan recibido refuerzo luego de 6 u 8 meses desde el inicio del esquema de vacunación.