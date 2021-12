El goleador del Audax es platense y fana del Pincha

Es un laburante del fútbol. Un laburante del gol por la posición en la que juega. Lautaro Agustín Palacios es delantero. Es platense. Pasó por equipos de la Liga Amateur Platense; se probó en Defensores de Cambaceres y quedó... Es hincha de Estudiantes como toda su familia y desde chico iba como un fanático más al estadio de 1 y 55. Hasta aquí nada raro. Pero la historia de este pibe cambia por que es el delantero y una de las cartas de gol del Audax Italiano, equipo con el que se cruzará el Pincha en la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Tras haber terminado la temporada en Chile volvió a la Argentina para pasar las fiestas con su familia, y por estos días está en nuestra ciudad reuniéndose con seres queridos y amigos que ya le han hecho saber de los partidos que se vienen el 23 de febrero en Chile y el 2 de marzo en La Plata.

Lautaro sonríe y acepta la charla con este medio, y empieza contando su historia futbolística, para muchos desconocida. ”Futbolísticamente me inicié en el DIVE de Villa Elisa jugando en infantiles. Después fui alternando en clubes de la Liga Amateur Platense, en Curuzú Cuatiá, San Lorenzo de Villa Castells, tuve un año y pico en Everton donde debuté en un partido del Federal me acuerdo y metí en gol. Después volví a Curuzú Cuatiá y luego me voy para Cambaceres. Había una prueba de jugadores, fui y quedé. En ese momento Camba estaba peleando el descenso y arrancaba la temporada muy abajo y a mucha diferencia del rival de arriba a alcanzar para salvarse del descenso. En lo personal hice un buen torneo, hice 11 goles, jugué casi todos los partidos pero lamentablemente descendimos a la ´D´ en ese torneo”, recuerda.

Casi sin esperarlo, en medio del dolor por haber descendido con el Rojo de Ensenada llega la oportunidad de ir a jugar al fútbol chileno. “Estando en Cambaceres me compra Unión San Felipe de Chile, de la ´B´ de allá, donde estuve un año y medio y si mal no recuerdo hice 15 goles entre las dos temporadas. De ahí me voy a préstamo seis meses a Coquimbo Unido, ya de la Primera de Chile. Eso fue el año pasado, estaban disputando Copa Sudamericana y formé parte de ese plantel que llega a semifinal y que pierde con Defensa y Justicia. Ahí me compra Audax Italiano donde llegué a principios de año”.

Lautaro Palacios con la camiseta de Camba, en un partido oficial / EL DIA

La presentación está hecha. Palacios ya es parte de un equipo de Primera División en Chile, y se puso el traje de héroe el 5 de diciembre pasado, cuando Audax Italiano empató 1-1 ante Curicó Unido, y con su gol logró la clasificación a la Copa Libertadores tras 14 años y por tercera vez en su historia. “La verdad que ese día fue muy lindo” -recuerda- “hacía 14 años que Audax no clasificaba a una Copa Libertadores y justo hacer el gol del empate que nos lleve a jugar la Copa la verdad que fue algo hermoso. Fue un torneo donde alternamos la posición entre los cuatro primeros durante todo el campeonato, porque varias fechas estuvimos punteros. Pero fue raro, porque en un momento perdemos la punta y empezamos a perder puntos y el rival que estaba abajo nuestro que era Calera con quien peleábamos por ese lugar en la Copa, nos podría haber pasado y sacado de la Libertadores. Por eso yo creo que fue más especial la clasificación, porque fue en el último partido. Pero insisto en que fue algo muy lindo de poder volver a llevar a Audax a este torneo tan importante, el más importante de América, así que esperemos que podamos ser competitivos y llegar lo más lejos posible en la Copa”.

El futuro inmediato indica que se viene una dura serie con Estudiantes en la Copa, y no será una experiencia más en su vida. “La verdad que va a ser un partido muy especial para mí porque soy hincha de Estudiantes. Es más, toda mi familia es hincha de Estudiantes. Fui al estadio desde muy chico, me llevaba a la cancha mi Viejo, así que es un partido muy especial. Nosotros sabíamos que estaba dentro de las posibilidades que tocara Estudiantes... y bueno, así fue”, dice Palacios con un dejo de resignación.

Obviamente quienes lo conocen saben que si bien defenderá la camiseta “Verde” del Audax Italiano, el rival no le es indiferente para nada. “Ya recibí muchos mensajes de amigos y familiares en estas últimas horas, diciéndome que haga un gol nomás, pero que después pase el Pincha y así ellos iban a estar contentos”, cuenta sonriendo, y enseguida agrega, “uno como jugador siempre quiere ganar, siempre quiere triunfar y el que no siente eso que se dedique a otra cosa. Sabemos que nos toca un partido dificilísimo y más sabiendo la mística que tiene Estudiantes en la Copa, pero nosotros apuntaremos a hacer un buen partido, sin dudas tenemos que hacer un partido inteligente para poder llevarnos la llave”.

Como si eso fuera poco, un compañero y amigo que tenía en Audax Italiano es ni más ni menos que Rodrigo Holgado, quien meses atrás llegó como refuerzo a Gimnasia. Sobre si habló algo con el ahora atacante Mens sana, dijo que: “Sí, hablé con Rodri. Lo puse un poco al tanto de lo que era la ciudad. De como se vivía el fútbol acá. De la manera tan especial que se vive y sobre todo de lo que es el clásico Gimnasia-Estudiantes, que se vive de una manera distinta”.

Palacios está de vacaciones en La Plata donde pasará las fiestas / EL DIA

Son días intensos para Lautaro porque son pocos de descanso y quiere aprovecharlos a full para reencontrarse con mucha gente. Ya está pensando en que le costará volver a irse y estar lejos de los afectos, y que si bien está agradecido al fútbol chileno por la oportunidad de poder jugar y desarrollarse como futbolista profesional, en algún momento le gustaría tener la posibilidad de poder volver y jugar en el fútbol argentino. “Siempre está el sueño de volver al fútbol argentino en algún momento, poder estar cerca de la familia también. Ojalá se de... y si es al equipo del cual soy hincha desde chico y toda mi familia es hincha, sería algo hermoso y un sueño cumplido. Así que espero y sueño en que algún día se me pueda dar”, remata Palacios.

Es un laburante del fútbol, que la viene peleando y trabajando duro para poder ser lo que más quiere, que es ser futbolista. En un par de meses sabe también que estará frente a una situación inédita en su vida, de poder jugar una Copa Libertadores, pero enfrentando al club del cual es hincha desde chico. Cosas del destino... Lautaro sabe que en la tribuna habrá familiares y amigos disfrutando lo que será la vuelta a la Libertadores en su casa de 1 y 55, donde tantas veces fue de chico de la mano de su Padre. Las sensaciones serán raras y sabe que no las olvidará jamás.