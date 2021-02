Furor por el Bitcoin: superó por primera vez los U$S 50.000

El precio del bitcoin superó los 50.000 dólares, algo inédito en el sector de las criptomonedas, y sigue batiendo récords gracias al interés de los grandes bancos y de compañías como Tesla, generando ganancia en los mercados para muchas empresas consideradas “pesos pesados”.

Durante la rueda de ayer la criptomoneda más operada en el mundo volvió a marcar un máximo histórico para superar por primera vez barrera de los U$S 50.000. Mientras tanto las acciones argentinas que cotizan en Nueva York -en nuestro país no hubo operaciones por el feriado- registraron fuertes subas, con importantes ganancias para los bancos y las energéticas.

Esta criptomoneda que alguna vez estuvo reservada para los “internautas” más acérrimos, ha tenido un boom en su popularidad y tan solo en este año su valor se ha disparado en más del 70 por ciento.

El Bitcoin subió hasta un 4 por ciento hasta alcanzar los U$S 50.335 dólares en las primeras operaciones de ayer, aunque luego retrocedió un poco, según Bloomberg. El precio de esta moneda virtual se quintuplicó en el último año.

Se trata de una moneda virtual que fue creada en 2009 y lo que la diferencia de las monedas tradicionales, como el dólar, por ejemplo, es que no hay bitcoins físicos y no son emitidos por ningún banco central o gobierno. No es una moneda de curso legal y en algunos países tienen regulaciones en contra de la criptomoneda. De hecho, en la propia página de bitcoin explican que aún es experimental.

Desde la perspectiva de un usuario, no es más que una aplicación que le da una billetera personal que le permite enviar y recibir bitcoins, colocando la dirección del destinatario y el monto. Se pueden utilizar para comprar por internet como otras monedas, claro que para quienes aceptan este tipo de operatoria y entre los beneficios que este tipo de intercambio ofrece está en que no hay cargos por transacciones, como podría ser con los bancos o cuando se opera con monedas tradicionales.

Bitcoin llegó a los titulares mundiales en 2017 tras pasar de valer U$S1.000 en enero a casi U$S20.000 en diciembre del mismo año. La burbuja virtual luego estalló en 2018 y se desplomó por debajo de U$S5.000. Pero ha experimentado un ascenso meteórico desde marzo de 2020 cuando se situó en unos U$S5.000, impulsado por el gigante de pagos online PayPal, que dijo que permitiría a los titulares de cuentas usar criptomonedas.

Si se toma en cuenta que en 2010 un bitcoin costaba cerca de 10 centavos de dólar y ahora está en los 50.000 dólares, el que apostó su dinero a la moneda virtual ganó unos cuántos miles de dólares.

ACCIONES ARGENTINAS

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York registraron ayer fuertes subas tras el feriado largo, con importantes ganancias para los bancos y las energéticas entre otras. Los papeles que más subas registraron fueron Vista Oil +8,2 por ciento, Cresud +7,6 por ciento, Banco Supervielle +6,7 por ciento, Despegar, +5,7 por ciento y Tenaris +5,3 por ciento. En un segundo lote, treparon Banco Francés y Banco Macro +4,3 por ciento, Pampa Energía +4 por ciento.