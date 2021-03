Es trasplantado, se realiza diálisis y todavía no le asignaron un turno para vacunarse

Juan Mendoza no levanta la voz ni se escandaliza ante otros casos. Avisa que no quiere hacer política ni le interesa pararse en un lugar determinado para pedir lo que cree que le corresponde. Se trata de un platense de 43 años que una década atrás fue trasplantado de riñón y hoy se somete a diálisis pero aun no recibió el turno para vacunarse.

"Mi intención no es tirarle bronca a nadie, sólo visibilizar mi problema y el de muchos dializados, así como discapacitados en general que todavía no recibimos la primera dosis de la vacuna y ni siquiera nos convocaron", arrancó su diálogo con EL DIA.

Mendoza es paciente de riesgo. Según contó, en enero se anotó en la web de la Provincia para recibir la vacuna, como hicieron casi todos los compañeros que acuden con él a un centro de diálisis. Todavía no tuvieron ni noticias y la situación lo está empezando a preocupar.

"Me parece bien que estén vacunando a los docentes, a los mayores y al personal de salud, pero me llama la atención que no se avance con los pacientes de riesgo y discapacitados", remarcó y dijo que en su caso no puede quedarse en su casa porque debe ir a diálisis tres veces por semana y eso lo pone en un lugar de exposición ante el avance del coronavirus.

"Del centro de diálisis que voy yo han vacunado sólo a dos, pero porque son mayores de 70", añadió Juan Mendoza que acude a un centro en 51 entre 17 y 18. Además confesó que está en contacto con otras personas en situación similar a la suya y tampoco les han asignado un turno.

Mendoza recibió el riñón de su madre hace más de 10 años, pero como el órgano ya no le funciona y por eso está sometiéndose a diálisis. "Ahora estoy en lista de espera para otro trasplante", cerró.