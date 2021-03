Duro cuestionamiento de los empresarios pymes contra los gremios por tomas de fábricas

Empresarios bonaerenses el sector pyme salieron a cuestionar con dureza las tomas en fábricas del territorio provincial y repudiaron los bloqueos sindicales “que no permiten desarrollar la actividad productiva y garantizar el correcto funcionamiento de las plantas”.

Tras la toma de una empresa láctea en Udaondo y un parque industrial en Vicente López, el presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), Guillermo Siro, le dijo a este diario que “son disputas gremiales en las que se quieren sacar afiliados mutuamente, pero lo que hacen es destruir las fuentes de trabajo porque coartan ilegalmente la libertad de trabajo de los trabajadores, de los pymes y en muchos casos de otras pymes, porque en muchos casos se ponen en la puerta de un parque industrial e impiden que ingresen y egresen mercadería y trabajadores, lo que están haciendo es fundir a la pymes que somos los que generamos riqueza, trabajo y somos los principales aportantes de los recursos de la seguridad social para las cajas sindicales y el Estado. Están destruyendo el trabajo de los que dicen defender cuando deberían resolverlo a través del diálogo en el marco de una negociación en el ministerio de Trabajo”.

Mediante un comunicado conjunto, desde la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), CEPBA, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), dijeron que “este tipo de acciones, lejos de buscar una solución a los planteos gremiales, agravan la situacíón de las empresas provocando pérdidas, daños a la propiedad y un ambiente de trabajo que no es propicio para el resto de los colaboradores que se encuentran desarrollando la actividad industrial”.

RECLAMAN DIÁLOGO

Y agregaron que “creemos firmemente que el camino para la resolución de los conflictos es el del diálogo y nunca el de la fuerza, máxime cuando además se viola una conciliación obligatoria. Instamos al cese de los bloqueos y a cualquier acción intimidatoria, así como también al cumplimiento de la ley. El empleo de la fuerza en cualquier huelga o manifestación es incompatible con el respeto de los derechos constitucionales. Cabe mencionar, específicamente, que el derecho a trabajar se ve violado cuando un bloqueo no permite el ingreso a la empresa en conflicto al empleado que no está de acuerdo con el método aplicado por la organización sindical”.

“También ocurre al impedir el funcionamiento de empresas que no tienen relación alguna con la problemática planteada. Estas situaciones son claramente violatorias del principio de buena fe que establece el artículo 63 de la LCT”, explicaron los empresarios.

“Este artículo nos enseña que ‘Las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo”.

