La última camiseta del Ruso y mucha emoción en un reencuentro en 1 y 55

El teléfono de la redacción del diario sonó insistentemente. La voz del hombre sonaba emocionada, a punto de quebrarse enseguida (cosa que pasaría minutos después). La nota recordando el último partido del Ruso Prátola lo había conmovido, como las palabras de Ana Espósito, esposa del recordado defensor de Estudiantes.

Parecía un llamado de los muchos que se pueden dar en la redacción, pero tras hacer un silencio con voz entrecortada dijo: “Sinceramente me emocionó mucho la nota sobre el Ruso, pero además quiero decirle que yo tengo esa última camiseta que usó, y quiero dársela a la familia para que ellos la conserven”. Minutos más tarde, Ana se enteraba de la noticia y no lo podía creer, a partir de la nota de este diario, después de 20 años podían recuperar esa camiseta para que la tengan sus hijas a modo de legado de su padre. Cuando supo quien la tenía no dudó en decir, “el Ruso lo quería mucho, eran muy amigos. No tengo dudas que la guardó muy bien”.

Pero la historia tendría más condimentos. Emociones y curiosidades. Quien conservó la camiseta estos 20 años, es Horacio Alvarez, muy amigo de Prátola, con quien compartió muchos momentos familiares y reuniones con Ana también. “El Ruso me la regaló tras el clásico y la conservé como otras camisetas que me supo regalar. Jamás pensé que Ana no lo sabía... hace mucho que no la veo a ella y a las nenas”, dijo este comerciante de Los Hornos, Pincha hasta la médula, pero sobre todo muy amigo del Ruso.

“Leo el diario temprano y cuando leí la nota, me puse a llorar, verla a Ana y a sus hijas. Y ahí le dije a Camila, una de mis hijas, ‘se la tenemos que dar a Ana y sus hijas para que la tengan ellas’. Mi hija no dudó en darme la razón”. Y así fue...

Este medio los reunió después de muchos años sin verse. Supieron compartir momentos juntos, reuniones en sus respectivas casas, nacimientos, casamientos. Momentos lindos y de los otros. Tras el desenlace de lo de Prátola, la vida fue distanciando a las familias... Pero ayer por la tarde se volvieron a ver después de tantos años, y el reencuentro fue nada más y nada menos que en el Estadio de 1 y 55, donde el Ruso jugó ese último partido hace 20 años atrás, y donde hoy descansan sus restos.

Horacio llegó acompañado por una de sus hijas mellizas, Camila (22 años), quien tenía en su poder la camiseta. “En un momento le regalé la camiseta a Camila y ahora cuando le dije de dársela a las hijas del Ruso, no dudó en decirme que sí y acá está”, dice Alvarez y agrega, “mi otra hija, Irina, está rindiendo, no pudo venir lamentablemente”, dice. Hay ansiedad en el aire. Camila tiene en sus manos una bolsa papel madera impecable...

Minutos después llegó Ana con sus hijas Iara (19 años) y Camila (de 22). Ni bien terminaron de cruzar Avenida 1, Horacio las divisó: “¡Ahí están!”, dijo ya con la voz entrecortada. El “Holaaa... tanto tiempo”, de Ana fue una mezcla de alegría y emoción al reconocerse tras muchos años sin verse y después de tantas cosas vividas.

El abrazo entre ambos fue irrefrenable. Siguieron palabras de emoción y las presentaciones con las respectivas hijas. Todos, obviamente, fanáticos de Estudiantes.

La nota publicada por este diario el último jueves 11 de marzo generó una catarata de mensajes, saludos y lindas palabras para los protagonistas de esta historia.

Ana y Horacio hablan. Las tres chicas miran y sonríen. Los recuerdos brotan a montones. Partidos, casamientos, reuniones. “Eramos muy jóvenes, nos juntábamos mucho”, dicen.

Momento preciso del reencuentro / Demian Alday

Tras ese impacto que fue reencontrarse después de años y donde los recuerdos y anécdotas se vinieron encima, llegó el momento que la camiseta pase de manos.

Iara y Camila, las hijas del Ruso sonríen tímidamente y se les iluminan sus ojos azules. Camila que hasta ese momento tenía la camiseta se la pasa a su padre, y Horacio es quien hace la entregala. Ana observa con gesto de felicidad.

“De alguna forma es como que se cierra un círculo ¿no? La camiseta corresponde que la tengan ellas”, dice Horacio, que se conmueve cada vez que recuerda a su amigo, mientras Ana escucha y asiente con la cabeza, y dice, “siempre creí que la tenía otra persona. Como dije en la nota, no pensábamos que ese iba a ser su último partido. Me pone feliz por ellas (dice señalando a sus dos hijas), es para ellas”.

La charla se extiende. El tiempo para ellos parece haberse detenido. Es momento de dejarlos solos, sin cámaras ni micrófonos para que se pongan al día. Sin dudas, el Ruso estaba ahí, felíz, entre ellos...