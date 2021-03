El Gobierno le pone paños fríos a la bicameral: aseguran que no podrá remover jueces

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, le puso paños fríos a la polémica creación de una comisión bicameral en el Congreso para controlar el Poder Judicial, tras el discurso del presidente Alberto Fernández frente a la Asamblea Legislativa.

En diálogo con radio El Destape, la funcionaria dijo que “la comisión bicameral es un órgano de asesoramiento no permanente para un asunto determinado. No puede arrogarse atribuciones de otros poderes como son las cuestiones disciplinarias y sancionatorias porque eso sería inconstitucional”. Luego explicó que la comisión estudiará al Poder Judicial y, de ser necesario, elevará informes para mejorar su funcionamiento. Aunque aclaró que no persigue el objetivo de interrogar, sancionar ni remover magistrados.

Quien había deslizado esa idea fue el propio senador ultra K Oscar Parrilli, quien fue quien anunció el avance del Gobierno por una bicameral. En ese sentido Losardo dijo que “en realidad lo que planteó el Presidente es que el Congreso asuma el rol cruzado. Es lo que plantea la Constitución en un sistema republicano y democrático donde se establece que los poderes se controlan entre sí. Acusar y llevar adelante un juicio político son facultades que tienen otras instituciones”.

Cabe destacar que en nuestro país el organismo que investiga y aplica sanciones disciplinarias a los jueces es el Consejo de la Magistratura.