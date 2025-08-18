Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |También se anotó el platense Fernando Burlando

Talerico compite con partido propio tras alejarse del PRO y LLA

Talerico compite con partido propio tras alejarse del PRO y LLA
18 de Agosto de 2025 | 01:31
Edición impresa

Entre las opciones que se verán en los cuartos oscuros en las elecciones nacionales de medio término del 26 de octubre estará Potencia, el partido fundado por María Eugenia Talerico, exfuncionaria del Pro durante el gobierno de Mauricio Macri y que luego supo militar en La Libertad Avanza (LLA).

En alianza con el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y UNIR, Talerico encabezará la nómina de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Además, el espacio cuenta en sus filas con dirigentes de peso como Ricardo López Murphy, que irá a la cabeza de la lista de diputados por la CABA.

Al momento de oficializar su candidatura, la titular de Potencia aseguró que lograron “persuadir al interior productivo” que, advirtió, “está aplastado después de tantos años de cambios de reglas del campo, son personas que tienen la intención de levantar su voz”.

Con respecto a su alejamiento de LLA, Talerico aseguró que “la única manera que tenía de hacer las cosas con estómago era salir” y armar su propia lista.

Además, fue muy crítica de los espacios con mayor caudal de votantes con los que competirá, como las alianzas entre el PRO y LLA y los partidos que conforman Fuerza Patria: “Andá a los pueblos a hablar de ‘peronismo o libertad’. Ellos tiene problemas reales”, dijo, y cuestionó: “En esta elección te van a buscar y después son el tren fantasma, te llenan las listas de cualquier cosa. Son todos oportunistas de la política y están disputándose si se quedan con su lugar”.

Burlando, candidato

Otro que competirá con partido propio será el abogado platense Fernando Burlando, quien encabezará como primer candidato a diputado nacional por la Provincia con el partido Propuesta Federal.

LE PUEDE INTERESAR

El PRO sólo presentó listas en tres provincias

LE PUEDE INTERESAR

Milei, con traje militar y junto a Petri, en el homenaje a San Martín

Con el lema “Seguridad, Justicia, Libertad”, el letrado prometió una serie de proyectos legislativos en caso de entrar al Congreso, mientras promueve una política criminal integral orientada a garantizar que “asesinos, ladrones, violadores y motochorros cumplan condenas efectivas en prisión, con el objetivo de devolver a los argentinos la sensación de libertad y seguridad perdida”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elevan el alerta a "Amarillo" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

🔴 Minuto a minuto | Uno por uno: nombres y candidatos confirmados en el cierre de listas

VIDEO. Ataque de motochorros en Barrio Norte y el temor de los vecinos

Errores en el juego aéreo le quitaron todo: ganaba 2 -1 y Estudiantes terminó perdiendo 3 a 2 ante Banfield

Gimnasia se quedó en el segundo tiempo, falló atrás y perdió con Lanús 2 a 1

Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada

“Maniseros”: La Plata amaneció con un misterioso mensaje en varios pasacalles, ¿de qué se trata?

VIDEO. Así fue el impactante choque contra semáforo en pleno centro de La Plata
+ Leidas

Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo

Un sector de la UCR irá con la Coalición Cívica

Provincias Unidas, con Randazzo y Stolbizer

El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

VIDEO. Lo dejó escapar: paso en falso en el Florencio Sola

A contramano de su ADN, la virtud mutó en pecado

VIDEO. Boca se sacó la mufa: ganó luego de 12 fechas
Últimas noticias de Política y Economía

Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo

El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia

Varios exgobernadores y un cura van por una banca en el Congreso
Deportes
VIDEO. Lo dejó escapar: paso en falso en el Florencio Sola
A contramano de su ADN, la virtud mutó en pecado
VIDEO. “No nos alcanza con 45 minutos buenos”
Perdió tras cuatro victorias, no llegó a la punta y se alejó en la tabla Anual
Al Ruso lo preservaron en el complemento
Policiales
El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
Al borde de la tragedia en Altos de San Lorenzo
Peritarán las historias clínicas de las víctimas del fentanilo mortal
Un policía se resistió a un asalto y mató a un ladrón
Irrumpieron en plena madrugada en busca de dinero y joyas
Espectáculos
Las hijas de Jorge Lanata hablaron de la deuda millonaria de su padre: “Nosotras no recibimos ese dinero”
Tronco candidato: el panelista de Fantino va en la boleta de diputados de LLA
Elecciones 2025: desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior, los candidatos famosos de cada partido
Jey Mammon habló de su cancelación y denuncia: "La pasé mal y la pasé bien también"
"Vestido asesino": Graciela Alfano hizo estallar las redes y la comparan con Joan Collins
Información General
“Dogtores”: la terapia con perros gana terreno en el país
La variante Frankenstein del Covid avanza con un patrón repetido
Bartolomé Bavio celebró su 124° aniversario con música, tradición y comunidad
Mar del Plata será sede esta semana del XXIII Congreso Nacional de Educación Privada
El Colegio de Médicos de la Provincia declaró el estado de alarma por el fentanilo contaminado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla