La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas
Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo
Fuerte caída de donantes voluntarios: convocan a nuevas colectas de sangre
El precio del metro cuadrado a construir cerca de los $2.000.000
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Varios exgobernadores y un cura van por una banca en el Congreso
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Un economista crítico de Milei busca pelearle el voto libertario a Espert
Talerico compite con partido propio tras alejarse del PRO y LLA
Milei, con traje militar y junto a Petri, en el homenaje a San Martín
Por qué Cristina Kirchner no podría votar y los otros presos sí
Día del Niño con ventas “flojas”: juguetes y ropa deportiva, los más elegidos
En el tiempo libre de los chicos, avance arrollador del universo digital
Emotivo acto en la Ciudad para recordar al General San Martín
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Entre las opciones que se verán en los cuartos oscuros en las elecciones nacionales de medio término del 26 de octubre estará Potencia, el partido fundado por María Eugenia Talerico, exfuncionaria del Pro durante el gobierno de Mauricio Macri y que luego supo militar en La Libertad Avanza (LLA).
En alianza con el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y UNIR, Talerico encabezará la nómina de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Además, el espacio cuenta en sus filas con dirigentes de peso como Ricardo López Murphy, que irá a la cabeza de la lista de diputados por la CABA.
Al momento de oficializar su candidatura, la titular de Potencia aseguró que lograron “persuadir al interior productivo” que, advirtió, “está aplastado después de tantos años de cambios de reglas del campo, son personas que tienen la intención de levantar su voz”.
Con respecto a su alejamiento de LLA, Talerico aseguró que “la única manera que tenía de hacer las cosas con estómago era salir” y armar su propia lista.
Además, fue muy crítica de los espacios con mayor caudal de votantes con los que competirá, como las alianzas entre el PRO y LLA y los partidos que conforman Fuerza Patria: “Andá a los pueblos a hablar de ‘peronismo o libertad’. Ellos tiene problemas reales”, dijo, y cuestionó: “En esta elección te van a buscar y después son el tren fantasma, te llenan las listas de cualquier cosa. Son todos oportunistas de la política y están disputándose si se quedan con su lugar”.
Otro que competirá con partido propio será el abogado platense Fernando Burlando, quien encabezará como primer candidato a diputado nacional por la Provincia con el partido Propuesta Federal.
LE PUEDE INTERESAR
El PRO sólo presentó listas en tres provincias
LE PUEDE INTERESAR
Milei, con traje militar y junto a Petri, en el homenaje a San Martín
Con el lema “Seguridad, Justicia, Libertad”, el letrado prometió una serie de proyectos legislativos en caso de entrar al Congreso, mientras promueve una política criminal integral orientada a garantizar que “asesinos, ladrones, violadores y motochorros cumplan condenas efectivas en prisión, con el objetivo de devolver a los argentinos la sensación de libertad y seguridad perdida”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí