Talerico compite con partido propio tras alejarse del PRO y LLA

Entre las opciones que se verán en los cuartos oscuros en las elecciones nacionales de medio término del 26 de octubre estará Potencia, el partido fundado por María Eugenia Talerico, exfuncionaria del Pro durante el gobierno de Mauricio Macri y que luego supo militar en La Libertad Avanza (LLA).

En alianza con el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y UNIR, Talerico encabezará la nómina de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Además, el espacio cuenta en sus filas con dirigentes de peso como Ricardo López Murphy, que irá a la cabeza de la lista de diputados por la CABA.

Al momento de oficializar su candidatura, la titular de Potencia aseguró que lograron “persuadir al interior productivo” que, advirtió, “está aplastado después de tantos años de cambios de reglas del campo, son personas que tienen la intención de levantar su voz”.

Con respecto a su alejamiento de LLA, Talerico aseguró que “la única manera que tenía de hacer las cosas con estómago era salir” y armar su propia lista.

Además, fue muy crítica de los espacios con mayor caudal de votantes con los que competirá, como las alianzas entre el PRO y LLA y los partidos que conforman Fuerza Patria: “Andá a los pueblos a hablar de ‘peronismo o libertad’. Ellos tiene problemas reales”, dijo, y cuestionó: “En esta elección te van a buscar y después son el tren fantasma, te llenan las listas de cualquier cosa. Son todos oportunistas de la política y están disputándose si se quedan con su lugar”.

Burlando, candidato

Otro que competirá con partido propio será el abogado platense Fernando Burlando, quien encabezará como primer candidato a diputado nacional por la Provincia con el partido Propuesta Federal.

Con el lema “Seguridad, Justicia, Libertad”, el letrado prometió una serie de proyectos legislativos en caso de entrar al Congreso, mientras promueve una política criminal integral orientada a garantizar que “asesinos, ladrones, violadores y motochorros cumplan condenas efectivas en prisión, con el objetivo de devolver a los argentinos la sensación de libertad y seguridad perdida”.