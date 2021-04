Bianco: "Nuestra posición era hacer un cierre fuerte durante 15 días"

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, brindan en La Plata una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica y la campaña de vacunación contra el coronavirus en territorio bonaerense, se informó oficialmente.

Gollan y Bianco hablan a partir en la Gobernación. Ayer, distintos funcionarios bonaerenses expresaron su preocupación ante el aumento de casos de coronavirus en la Provincia, por lo que pidieron "extremar" las medidas de cuidado, mientras avanza el plan de vacunación y no descartaron adoptar "restricciones extras" por el impacto de la situación epidemiológica en la capacidad del sector sanitario y las escuelas.

El titular de la cartera de Salud advirtió que "gente joven está necesitando internación" y sostuvo que es el resultado de la campaña de vacunación para los grupos de riesgo, muchos con las dos dosis. Según informó, entre los mayores de 70 años, "el 74% ya se vacunó con una dosis y al final de esta semana lo estaríamos completando de acuerdo a los que se inscribieron".

Bianco, por su parte, ratificó la intención del Gobierno de no suspender las clases. A su vez, dio detalles de las restricciones que rigen en cada una de las fases. "Nuestra posición era hacer un cierre fuerte durante 15 días, pero no llegamos a un consenso", precisó. Y agregó que "si son suficientes o no (las medidas que se tomaron) lo estamos monitoreando. Los casos siguen muy altos".

El ministro y el viceministro de Salud provincial, Daniel Gollan y Nicolás Kreplak, respectivamente; el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y la ministra de Gobierno, Teresa García hicieron esta advertencia, y pidieron a la sociedad cumplir los protocolos y las normativas para evitar más contagios.

Esta mañana, el Ministerio de Salud bonaerense informó que los casos de coronavirus en la Provincia ascendieron a 1.090.012 tras confirmarse 9.535 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Según la cartera a cargo de Gollan, en el territorio bonaerense fallecieron 29.445 personas desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo de 2020.

Asimismo, se informó que 5.919.548 bonaerenses se anotaron para recibir la vacuna contra la Covid-19. La cartera sanitaria detalló que ayer se inmunizó a 49.811 personas y que el total de vacunas aplicadas hasta el momento en territorio bonaerense llega a 2.220.896 (1.954.096 con la primera dosis y 266.800 con la segunda).