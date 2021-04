Alberto Fernández anunciará hoy nuevas restricciones: limitaría la circulación a partir de las 20

Alberto Fernández se encuentra reunido con Carla Vizzotti y Santiago Cafiero en la Quinta de Olivos analizando nuevas restricciones por el avance de la segunda ola de coronavirus. En las próximas horas será el propio Presidente quien las anuncie.

Según se supo en las últimas horas, una de las medidas que se está evaluando es la de limitar la circulación en las zonas críticas a partir de las 20 horas.

Además, se piensa en suspender todas las actividades sociales, culturales, deportivas y de recreación por los próximos 15 días

Si bien el viernes pasado entraron en vigencia una serie de medidas que tenían como objetivo reducir la circulación, el Gobierno entiende que las mismas no se están cumpliendo porque no hubo impacto en los números de nuevos casos y muertes.

Las nuevas restricciones no afectarían a la actividad productiva, mientras que tampoco se suspenderían las clases presenciales.

Teniendo en cuenta que estas nuevas medidas impactarían fuertemente en el sector gastronómico, uno de los más golpeados desde el año pasado, el Gobierno evalúa otorgar ayudas económicas a para poder amortiguar el impacto generado por la suspensión de las actividades.

Aún no se terminó de definir, pero los restaurantes podrían trabajar con el servicio take away, al igual que lo hicieron en buena parte del 2020.

