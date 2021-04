Fernández anunció al cierre de los shoppings y defendió suspender las clases presenciales

El presidente Alberto Fernández anunció esta mañana el cierre de los shoppings durante las dos semanas de mayores restricciones anunciadas anoche y defendió la suspensión de las clases presenciales.

Respecto a la decisión de suspender temporalmente por quince días las clases presenciales, afirmó que "yo mismo tuve discusiones dentro de mi mismo equipo. Mi ministro de Educación (Nicolás Trotta) insistía con las clases presenciales, pero no son las clases presenciales solamente: hay que ir a un colegio primario y ver el horario de salida, madres que se agolpan, donde el contagio puede hacerse más fácil, chicos que juegan cambiándose los barbijos".

Después de ratificar que "las fuerzas federales van a hacer cumplirlas", en alusión a las restricciones anunciadas anoche, y tras precisar que los shoppings permanecerán cerrados durante estas dos semanas, Fernández aseguró que "las medidas las tomé yo y me hago cargo yo y las fuerzas federales van a hacer cumplir esto".

En el mismo sentido, el jefe de Estado añadió que "hay que ver lo difícil que es porque todo este tiempo yo escucho a todos: he hablado con maestras de chicos con capacidades diferentes y lo difícil que es trabajar con esos chicos que no entienden el problema sanitario que enfrentan".

Consultado sobre si habló al respecto con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el mandatario respondió que "no lo hablé", pero recordó que "siempre" mantuvo diálogo con el titular del Ejecutivo porteño. "Yo dialogo siempre, trato de dialogar siempre y de hecho las medidas anteriores, las conversé y las dialogué. Quise cerrar los restaurantes, me pidieron que no lo hiciera, quise cerrar a las diez de la noche y me pidieron que me extendiera hasta las 23hs.", ejemplificó en relación a los pedidos de Rodríguez Larreta.

En este punto, Fernández recordó que en lo particular consensuó "todas las medidas" tomadas los días pasados y que pese a eso, "después me enteré cuando las anunciaron, que en verdad los negocios que cerraban a las 23hs. se podían quedar hasta las 0hs., y que de las 0hs. a las 6hs. no estaban de acuerdo con las restricciones a la circulación".

Por ese motivo, el Presidente reseñó que "si uno habla, conversa, acuerda y después decimos que no estamos de acuerdo, entonces no entiendo para qué lo hacemos". "Por eso, esta medida no la consensué, la tomé yo, y me hago cargo yo, y son las fuerzas federales las que tienen que hacer cumplir esto", ratificó.

Por eso, el jefe de Estado pidió que "no nos engañemos más" al remarcar que en algunas ocasiones "no se cumplen los protocolos", como sucedió "en la plaza de comidas del shopping (Unicenter) donde además no eran adolescentes los que estaban ahí" sin respetar las normas sanitarias.