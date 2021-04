Con las restricciones, bajó el uso del transporte público

Miriam, usuaria del servicio de tren “ Se hace lo que se puede. Por momentos el tren va repleto, hasta las manos y no hay forma de tener distanciamiento social, pero a lo largo de la jornada baja bastante la cantidad de pasajeros. No hay muchos controles, sólo en las cabeceras de las estacioines ferroviarias”:

Gabriela, usuaria de micros de la Ciudad “ No hay controles en la Ciudad de los micros que recorren los distintos barrios. Si bien se ve menos gente, se observan pocos cuidados. Por ejemplo cierran las ventanillas o suben señoras con sus hijos. No sé qué pasará cuando llegue el frío o el día que llueva”.

Lilian, usuaria de transporte de media distancia “ Menguó mucho la cantidad de gente que viaja a Buenos Aires, pero hasta la semana pasada el colectivo iba repleto, no sé si todos eran esenciales. Los controles no se realizan, sólo toma algunas medidas el chofer que no permite que viaje gente parada”.