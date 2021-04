Cayó el asesino de la joyera, tras quedar identificado en un video

El delincuente que maniató y asaltó a la dueña de una joyería cercana al Parque Saavedra, el 15 del este mes, fue detenido ayer luego de ser intensamente buscado por la Policía, tras este caso de inseguridad que terminó costándole la vida a la comerciante dos días después.

Como lo informó este diario, el trágico episodio ocurrió por la mañana, en el local “Altomare”, situado en 62 entre 14 y 15, con 50 años de trayectoria en la zona.

En circunstancias que todavía forman parte de la investigación, el ladrón se hizo presente ante la propietaria, identificada como Graciela Lasca (73), logrando que ésta le abriese la puerta de entrada, que se activa con un sistema eléctrico.

Familiares y vecinos del barrio coincidieron en señalar que la joyera “no era de dejar entrar a cualquier” persona. “Cuando sospechaba de alguien, atendía por una ventanita de vidrio del frente del negocio”, le contó a EL DIA el hijo de la víctima, Flavio Altomare (43).

Por ese motivo, los pesquisas sospechan que el asaltante puede tratarse de alguien que -por alguna razón- le inspiró confianza. Es en esta línea de análisis, que trascendió una vez concretada la detención del sospechoso, que una de las hipótesis, apunta a que el responsable del robo y la muerte de Lasca podría tratarse del hijo de una “conocida” de la comerciante fallecida.

“NO HARÁ MÁS DAÑO A NADIE”

Horas después de que la DDI La Plata informara del arresto de quien está sindicado como el protagonista del atraco mortal, el hijo de Graciela atendió en la puerta de su casa a este diario, y sostuvo que “por suerte la Policía lo atrapó bastante rápido, luego que resultara clave la filmación de una cámara de seguridad de un vecino de la cuadra, que posibilitó identificar al delincuente”.

“A mi mamá ya no me la va a devolver nadie, pero al menos este tipo no va a causar más daño a nadie”, enfatizó Altomare.

Asimismo, tuvo reconocimientos para “la DDI La Plata, a los policías de la comisaría Quinta que vinieron acá, al vecino que aportó el video de su cámara, a médicos y auxiliares del hospital San Martín y al fiscal del caso”. Y remarcó: “ahora falta que la Justicia también esté a la altura de las circunstancias”. Al detenido, de 29 años, se le abrió una causa por “homicidio en ocasión de robo”.