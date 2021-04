Vacunación contra el Covid genera quejas por destinos alejados

Olga Renne es jubilada y tuvo que gastar cerca de 1.000 pesos para ir hasta la posta vacunatoria para recibir la vacuna contra el Covid. Vive en Melchor Romero y le asignaron la sede del sindicato Sadop de 10 entre 60 y 61 en el centro platense. Es uno de los tantos casos de quejas de adultos mayores quetuvieron que recorrer amplios tramos para recibir la primera dosis contra el coronavirus. Desde la Región Sanitaria XI, que tiene cabecera en nuestra ciudad, informaron que el sistema no es geolocalizado, reconoce por municipio y La Plata es uno de los cuatros distritos bonaerenses en los que ocurre esta clase de trastornos, al que se le está buscando una solución informática”.

“Nosotros no podemos utilizar el micro para ir hasta el centro de La Plata porque mi esposo tiene problemas de movilidad y a su vez tenemos miedo de esperar en la parada porque ya fuimos asaltados en más de una oportunidad. No sé por qué razón nos mandan tan lejos a vacunarnos. ¿Nadie piensa en los adultos mayores?”, dijo Olga, que vive en 37 entre 166 y 167.

Su caso se multiplica en la Ciudad, según los mensajes recibidos en esta redacción. Piden que se aplique otro método para asignar turnos para no obligar a los adultos mayores que se movilicen por tramos tan largos en tiempos en los que el propio ministerio de Salud provincial busca restringir la circulación.

Nélida vive en Altos de San Lorenzo y tuvo que trasladarse hasta el Estadio Unico para recibir la primera dosis contra el coronavirus. En su caso, uno de los tres hijos pudo llevarla hasta la posta sanitaria. “Nos pudimos organizar y uno de mis hijos pudo llevarme, sino tenía que gastar una fortuna en taxi o remis. Hay otros casos de adultos mayores que les ocurrió lo mismo y casi perdieron el turno porque no pudieron conseguir que alguien los lleve o no tenían dinero para afrontar el costo”.

Gabriela vive en Los Hornos y su mamá fue asignada a la posta del comedor universitario de 50 entre 117 y 118. “La otra punta de la Ciudad. Tendrían que ajustar la logística”, aseguró la vecina.

Desde la Región sanitaria XI informaron que “el sistema no es geolocalizado. La Plata es uno de los 4 distritos que tiene este inconveniente, al que se le está buscando una solución. El problema es informático, no de logística”.

La Plata, Mar del Plata, La Matanza y Bahía Blanca son los distritos que tienen más de 10 postas vacunatorias contra el covid. El resto de los 135 municipios tiene entre 1 y 3 postas, según informaron fuentes de l ministerio de salud bonaerense. En Berisso hay 3 postas y en Ensenada hay 2 lugares para recibir las dosis, por ejemplo.

El circuito de las vacunas es el siguiente: una vez que llegan al país, las dosis que corresponden a la provincia de Buenos Aires van a un depósito especialmente preparado en Tortuguitas, y de allí parten directamente a las postas sanitarias. Se ajusta la cantidad de turnos y según los que se asignaron se envían las cantidades exactas para evitar que haya pérdidas de un bien tan escaso y necesario, remarcaron.

“En La Plata y los otros tres distritos más complejos por la cantidad de postas que tienen (entre 10 y 15) se está trabajando para ajustar la cuestión de cercanía entre el vecino y el lugar de aplicación”, dijo Manuel De Battista, director asociado de la Región Sanitaria XI.

No fueron pocos los vecinos que plantearon la posibilidad de utilizar los Centros de Atención Primaria (CAP) de la Municipalidad como punto de vacunación. De Battista dijo que “en la provincia de Buenos Aires no se utilizó ningún CAP, Se hicieron las recorridas por los mismos y se comprobó que no tenían la infraestructura necesaria para instalar los equipos de refrigeración, recursos humanos y equipamiento. A su vez, perderían parte de sus funciones básicas si se los utiliza como centros de vacunación para el Covid”.

Quienes tienen problemas físicos para trasladarse pueden comunicarse con la Región Sanitaria XI o el coordinador de la posta asignada para informar la situación y buscar la posibilidad de aplicarla en el domicilio, también informaron fuentes de la cartera sanitaria.

Las postas vacunatorias que funcionan en la Ciudad son las siguientes: Estadio Unico; comedor de la Universidad Nacional de La Plata; Hipódromo; pabellón de la UNLP en el Hospital San Martín; el subsuelo del Hospital Elina de la Serna; predio del Hospital de Romero; un anexo del Hospital San Juan de Dios; la escuela de Gobierno (4 y 51); Abasto; y sedes sindicales de ATE, Sadop y Suteba. Pronto se habilitará otra posta en la sede de Pami de 7 y 35.