Ingenuity, el helicóptero de la NASA, empezará a emitir primeras imágenes de Marte

El helicóptero Ingenuity que la NASA envió a Marte a bordo del Rover Perseverance giró hoy por primera vez sus hélices y los técnicos estiman que el domingo se elevará para captar las primeras imágenes del planeta rojo.

El helicóptero, la primera nave motorizada que consigue llegar hasta Marte, esta en ese planeta desde el 18 de febrero pasado, cuando aterrizó a bordo del Perseverance.

"El helicóptero está bien, está sano", dijo Tim Canham, gerente de operaciones de Ingenuity, en una conferencia de prensa realizada hoy, según la agencia AFP.

"Anoche (...) hicimos girar las hélices muy lenta y cuidadosamente", dijo.

El momento fue captado por el rover Perseverance, ubicado a varios metros de distancia y en el que fue transportado el helicóptero desde que aterrizó en Marte el 18 de febrero, antes de separarse de él el pasado fin de semana.

La NASA publicó un breve videoclip de la nave, de aspecto similar a un gran dron, con sus hélices girando.

El primer vuelo tendrá lugar el lunes a las 02H54 GMT. 21.54 hora argentina anunció la agencia espacial estadounidense.

Se espera que los primeros datos lleguen a la Tierra el lunes alrededor de las 08H15 GMT, 3.15 de la Argentina.

Una transmisión en vivo de los equipos de la NASA que analizan estos primeros datos será visible en el sitio web de la agencia espacial.

El primer vuelo durará 40 segundos en total, y el helicóptero se elevará verticalmente antes de permanecer en el aire.

