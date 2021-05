A Scioli le salió el tiro por la culata: quiso descalificar a Vidal y criticó a Kicillof

Una mala jugada hizo el embajador argentino en Brasil Daniel Scioli. Ayer, en una entrevista que le concedió a Crónica TV, el ex gobernador de Buenos Aires, sin darse cuenta, metió la pata pese a que después intentó remediar su error.

Scioli descalificaba a la ex gobernadora María Eugenia Vidal por su gestión y mientras daba sus razones criticó a Axel Kicillof, seguramente sin tener esa intención. Un acto fallido que en las redes sociales no le perdonaron.

¿Qué dijo el ex mandatario provincial? “El fracaso de ella (Vidal) lo determinó el pueblo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Fue contundente. Vuelvo a repetir: perdió por 15 puntos con Axel (Kicillof)”, fueron sus primeras declaraciones al canal de noticias. Y continuó diciendo: “Es decir, fue contundente... entonces... no... no perdió con Churchill, perdió con Axel, un militante, un gran trabajador...”. Scioli comparó al actual Gobernador bonaerense con el ex Primer Ministro de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, que además ganó el Premio Nobel de Literatura y fue reconocido por su ética. Una frase que, sin duda, terminó siendo un golpe -sin quererlo- a Kicillof.

Luego se dio cuenta de lo que había expresado y buscó la manera de enmendar su error, ante la mirada asombrada de Guillermo Moreno, otro de los invitados del programa. Pero lo dicho, dicho estaba, y cualquier rectificación quedó opacada por la comparación.

Lo cierto es que Scioli lanzó críticas contra Vidal en respuesta a las declaraciones que hizo la ex gobernadora en "Verdad Consecuencia", el envío de TN. En ese programa emitido días atrás le preguntaron sobre a quién respetaba más, si a Scioli o a Kicillof y su respuesta fue: “Uf, difícil... A Axel, sin dudas. Puedo no estar de acuerdo con las decisiones que toma, pero la provincia de Scioli es una provincia a la que no hay que volver nunca más”.