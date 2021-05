Interna en el Gobierno por el intento de desplazar al subsecretario de Energía

El gobierno sorprendió al dejar trascender por intermedio de fuentes oficiales el desplazamiento del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y adelantar que las tarifas de Edesur y Edenor aumentarán 9 por ciento a partir de mayo.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, fue el gestor de la jugada al comunicarle el jueves al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que no puede trabajar junto a un subordinado que no solo no obedece sus directivas sino que las boicotea. Desde el “cristinismo” aseguraron que Basualdo sigue en su puesto, le pidieron que resista y atribuyeron las versiones de su salida a una operación de Guzmán. Sin embargo, la confirmación del despido también llegó desde altas fuentes de la Jefatura de Gabinete.

Pero en las últimas horas desde el kirchnerismo salieron a desmentir que el funcionario fuera a dejar su cargo. De hecho, negaron hasta el pedido. “No existe la renuncia, nunca hubo un pedido. Sigue en su cargo Federico Basualdo”, sostuvieron cerca del funcionario.

Basualdo responde directamente a Máximo y a Cristina Kirchner dentro de la Secretaría, así como antes lo había hecho desde el ENRE junto al otro referente K del sector, Federico Bernal, titular del Enargas. Fueron justamente Basualdo y Bernal quienes le trabaron a Guzmán el aumento de tarifas que el ministro había dispuesto con el aval de Alberto Fernández.

El ministro de Economía y su subsecretario vienen manteniendo un duro enfrentamiento desde hace meses por la manera en que debe avanzarse con el descongelamiento tarifario. Guzmán explicitó en varias ocasiones que, debido a la delicada situación fiscal, este año los subsidios energéticos deberán permanecer sin cambios con relación al Producto Interno Bruto, tal como está previsto en la ley de Presupuesto. Para lograr ese objetivo, el aumento debería acompañar a la inflación.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), definió una suba del 9 por ciento de la tarifa promedio de los usuarios de Edenor y Edesur.