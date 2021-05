La peor cara del colapso en los hospitales: la muerte de una chica por no conseguir cama

La muerte de una joven estudiante de Veterinaria, de apenas 22 años, expuso las dificultades que atraviesa el sistema sanitario en la provincia de Santa Fe, donde desde hace más de una semana en muchas ciudades hay un colapso en los centros de salud por falta de camas en las terapias intensivas, lugar al que llegan los pacientes más graves de coronavirus y que imperiosamente necesitan del apoyo de un respirador automático, mientras los médicos le dan batalla a la enfermedad.

Lara Arreguiz es la protagonista de esta triste historia. Triste por donde se la mire. Ella era insulino dependiente por padecer diabetes, que le diagnosticaron cuando era muy chiquita.

La foto que su madre, Claudia Sánchez, publicó cuando estaba acostada en el suelo de un hospital, a la espera de ser atendida, se hizo viral y conmovió al país entero.

Era una carrera contrarreloj y lamentablemente no llegaron a asistirla a tiempo.

En el suelo pasó cerca de dos horas y cuando le brindaron atención médica, ya fue demasiado tarde. Sin energías y, muy debilitada, no logró sobrevivir.

El pasado jueves 13 de mayo la joven había sentido los primeros síntomas. Horas después, el malestar se hizo más fuerte. Y como vivía sola en la localidad de Esperanza, cerca de la capital provincial, le pidió a su madre que pasara a buscarla.

Al notar que desmejoraba, el domingo su familia decidió llevarla al hospital Protomédico. “Nos dijeron que podía ser Covid, pero que en ese momento no tenían los medios para atenderla”, recordó la madre. Por eso, volvieron a la casa.

La madre de Lara denunció falta de solidaridad, profesionalismo y empatía

El lunes 17 volvieron al hospital, donde la hisoparon, le realizaron placas, le recetaron antibióticos y le recomendaron reposo domiciliario. Pero nunca mejoró. Por eso debieron regresar al centro asistencial.

“Yo entiendo el colapso sanitario, pero me duele haberla visto tirada dos horas en el piso sin respirar y que nadie haga nada”, planteó la madre de Lara.

Desde ese momento, cuando pudieron ingresar a la joven a una sala de cuidados especiales para pacientes con Covid-19, llegó la noticia, el miércoles 19, de que iba a ser trasladada a un sector intermedio para suministrarle insulina por goteo.

Un día después la glucemia estaba controlada, pero surgieron problemas con su cuadro respiratorio, ya que los pulmones evidenciaban una neumonía bilateral.

La trasladaron entonces a una cama de terapia intensiva y el viernes a la madrugada, después de sufrir tres paros cardíacos, falleció.

DOLOR INCOMPARABLE

Alejandro Arreguiz, el padre de Lara, quebrado por el dolor, mencionó que “era un ángel, una chica sin maldad. A mí se me murió un hermano, pero mi mamá siempre me decía que no hay dolor como la muerte de un hijo y es así, tal cual, un dolor en el alma que asfixia”.

“Fue todo muy injusto. Falta de solidaridad, profesionalismo y empatía”, insistió Claudia en su descargo en redes sociales.

“Si de entrada hubiese tenido un suero o una cama de terapia, mi hija se hubiese salvado. Más allá de que esté todo el sistema desbordado, faltó en ese momento sentido común”, dijo la mamá de Lara y de Camila de 19 años, Mateo de 14 e Isabella de 9.

“Quería ser veterinaria pero no quería ponerse una veterinaria, quería irse a vivir al campo. Se peleaba con todo aquel que le hiciera algo mal a un animal. Odiaba las injusticias y amaba a los animales”, repitió la madre.

Los tres perros que la joven había adoptado eran callejeros, una de sus gatas estaba ciega y las víboras que vivían con ella pertenecían a una amiga.

Después de su muerte, las víboras volvieron con su dueña original, Salem -la gata ciega- quedó en la casa de una de sus amigas y Felipe -el otro gato- más los perros Ivar, Bonie y Beku se fueron a vivir con Claudia y su familia. Con su cuidado piensan honrar la memoria de Lara.