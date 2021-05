El "Pata" Medina fue al acto del Gobierno pero no lo dejaron entrar

El ex líder de la UOCRA, Juan Pablo "Pata" Medina, intentó hoy -a casi dos meses de su excarcelación por "lavado de activos y asociación ilícita"- ingresar al acto que encabezó en Ensenada el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en compañía de su vice, Cristina Kirchner, el Gobernador, Axel Kicillof, y el intendente local, Marío Secco, en el marco de la reactivación de viviendas sociales.

Medina, residente en Ensenada, llegó al predio rodeado de un grupo de 70 seguidores que arengaron por él y por el gobierno nacional. Sin embargo, la seguridad del evento le impidió el ingreso con el argumento de que "no está invitado, no se le va a permitir el acceso". Tras el rechazo, personas allegadas a Medina manifestaron que "le están haciéndole lo mismo que le hacía (la ex gobernadora María Eugenia) Vidal".

En este marco el ex conductor del gremio de la construcción, quien a raíz de la causa judicial tiene prohibido ejercer la actividad sindical, aunque no tiene impedimentos para participar de actos políticos, expresó ante la prensa que "estamos contentos por la presencia de Cristina, el Gobernador y el Presidente. Pedimos fuentes de trabajo para los compañeros, tenemos miles de desocupados".

Medina opinó que "está bastante paralizada la construcción en La Plata, queremos una respuesta laboral, jamás los constructores pedimos al gobierno planes trabajar, siempre pedimos trabajo que es la dignidad de un hombre y una mujer".

Medina estuvo detenido por “lavado de activos y asociación ilícita” por disposición de la justicia de Quilmes, pero fue excarcelado a mediados de febrero por una resolución que adoptó el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata al hacer lugar a un planteo de su abogado, César Albarracín, de que estaba con prisión domiciliaria desde el pasado 18 de febrero de 2020.

En el fallo el Tribunal mantuvo la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse una vez al mes a la Comisaría con jurisdicción en su domicilio, mientras dure la emergencia sanitaria, debiendo, luego, comparecer en la sede del tribunal con similar periodicidad.

Además le impuso la prohibición de tomar contacto, por cualquier medio, con las víctimas y/o acercarse a sus domicilios laborales o particulares y mantener la prohibición de desplegar cualquier actividad gremial en la Uocra, seccional La Plata u otras seccionales.

En el fallo, además le prohibieron a Medina concurrir a los locales gremiales.