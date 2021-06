Alertan que el 85% de las sillas infantiles son mal colocadas en los autos y pocos las usan

Si bien se ha demostrado que el uso de sillitas infantiles reduce hasta un 80 por ciento las muertes y lesiones graves en menores, en Argentina, menos del 30 por ciento las usan y ocho de cada diez de ellas están mal colocadas.

Así surge de un estudio de Mamás y Niños Seguros (MyNS), un programa de la Asociación para la Disminución de Siniestros Viales (Adisiv) junto a Chicco Argentina, cuyas conclusiones indican también que sólo el 26,4 por ciento de los menores de 10 años circula en la posición trasera y protegidos por el elemento de acuerdo a lo que indica el nuevo decreto reglamentario vigente.

Durante 2021, MyNS realizó 435 chequeos online en el que cerca del 85 por ciento (373) de las butacas revisadas mostraron “errores graves” que contradicen la recomendación del fabricante para la instalación en el vehículo.

Al mismo tiempo, en 62 (14.25%) se encontraron “detalles menores”, aunque en líneas generales estaban bien instaladas.

Entre los errores más comunes se destacan los que siguen: sillas flojas por falta de clip de bloqueo del cinturón de seguridad; o afirmadas contra los asientos delanteros; arneses sueltos o enroscados; bebés de menos de un año a favor de la marcha; y utilización de más de un sistema de anclaje a la vez.

Cabe recordar que desde 2018 el cambio normativo que hubo en Argentina dispone que todo menor de 10 años debe ir en el asiento trasero con el Sistema de Retención Infantil (SRI) homologado de acuerdo a su peso y altura.

Pese a su alta eficacia resulta fundamental que los SRI se usen e instalen de forma correcta siempre siguiendo las recomendaciones del fabricante y de acuerdo a la altura, peso y edad del menor a trasladar.

Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), sobre un total que ronda las 5.500 víctimas y más de 3.000 muertes cada año, el 4% son menores de 0 a 14 años.

De los datos oficiales se desprende que 320 chicos, en promedio, pierden la vida por año por causas evitables asociadas al tránsito.

Y aunque esta situación cambió durante la pandemia, la siniestralidad vial no deja de ser un problema grave que afecta la salud y la calidad de vida.

En el marco del Día de la Seguridad Vial que en Argentina se conmemoró ayer, Mamás y Niños Seguros (MyNS), un programa de la Asociación para la Disminución de Siniestros Viales (Adisiv) lanzaron la campaña #aUPAno para concientizar acerca de la importancia de utilizar Sistemas de Retención Infantil (SRI) para prevenir lesiones.

La campaña #aUPAno en redes sociales repasa frases comunes como “Pero son pocas cuadras…”, “Miralo qué chiquito es…”, “Todo el viaje ahí? Pobrecito…”, “Es que no para de llorar, quiere teta...”, “Antes viajábamos todos sueltos y no pasaba nada...”, “Pero acá no te piden la sillita...” o “Ni loca ando con todos esos bártulos...”, que se usan con frecuencia para justificar trasladar sobre la falda a bebés, niños y niñas.

“Seguramente, alguna vez dijiste o escuchaste alguna de estas frases: nosotros también”, señalan los organizadores de “A UPA No” y luego explican que los adultos deben ser responsables a la hora de trasladar menores.