La Provincia presentará una nueva propuesta por la deuda

La provincia de Buenos Aires ultima los detalles para presentar una nueva propuesta a los acreedores, respecto de la formulada en abril del año pasado, y tras haber extendido la fecha para recibir ofertas hasta el jueves próximo.

En el mercado consideran que los intercambios informales y confidenciales realizados entre las partes durante este último mes y medio, resultaron “determinantes” para que el Gobierno bonaerense formule la nueva propuesta.

Los analistas que siguen de cerca estas negociaciones estiman que la diferencia entre ambas partes es de entre 6 y 7 dólares, para alcanzar un acuerdo.

Asimismo, y pese a las declaraciones formales de las partes efectuadas esta semana de que aún con estas mejoras no se alcanzó un acuerdo, se mantienen a la expectativa de que “dicha oferta informal presentada el pasado 28 de mayo podría ser levemente mejorada, con mayores chances para alcanzar un acuerdo”, indicaron fuentes experimentadas en los proceso de reestructuraciones de deuda provinciales y nacional.

De esta forma, los anuncios oficiales en los próximos días serán clave en la reestructuración de la deuda provincial, cuyo monto comprometido es de 7.100 millones de dólares.

Cuando el gobernador Axel Kicillof presentó la oferta en abril de 2020, “los bonos de la misma valían alrededor de 25 dólares por cada 100 nominales; ahora, con los últimos intercambios informales entre marzo y mayo, se llegó a una oferta donde los títulos valdrían 44 dólares cada 100 nominales, considerando una tasa de salida alta del 19 por ciento, que es el rendimiento comparable del bono provincial de esta semana”, explicó un operador de mercado.

La misma fuente expresó a la agencia Télam que la oferta valdría 60 dólares (es decir una quita de apenas 30 por ciento), si se toma el ejercicio teórico de pensar que la tasa de salida -cuando se haga la operación- sería de 15 por ciento, si se toma un escenario con leves mejores condiciones de mercado actuales.

Pero, más allá del valor final de la oferta, por las condiciones cambiantes del mercado y por el momento final del “settlement” (liquidación), se mantiene una brecha entre las partes de entre 6 y 7 dólares, aseguran.

La última oferta

Lo concreto es que la última oferta presentada informalmente por la Provincia a los acreedores el 28 de mayo, que aún no se conoció públicamente en tu totalidad, logra extender los vencimientos de los bonos a una vida promedio de 5 años y medio; mantiene el capital nominal con lo que no considera una quita de capital, sí considera una quita de 2,02 puntos de tasa en los intereses, dejando el cupón promedio de 6,25 por ciento; y ofrece bonos para pagar los intereses vencidos y no abonados en el último año y medio.

En cambio, en la última propuesta de los acreedores, con fecha del 4 de junio, la mayor diferencia radica en que ellos quieren un pago “cash” por los intereses vencidos y no pagados desde el 2020, en un 7,2 por ciento, aceptando el 92,5 por ciento restante en bonos; también, piden una quita menor, de 1,54 puntos de tasa, para dejar el cupón promedio de intereses en 6,75 por ciento.

Así las cosas, un ejercicio teórico que estima el mercado da que la brecha que separa ambas posturas de es 7 dólares: la quita sería del 39,8 por ciento, si se toma una tasa de rendimiento teórica del 15 por ciento (y recordando que el mercado pide hoy un rendimiento de 19 por ciento), y la contrapropuesta de los acreedores estima una quita de 32,2 por ciento.

El pasado lunes, la provincia de Buenos Aires anunció que presentará formalmente “una nueva oferta a los tenedores de bonos bajo ley extranjera respecto a la formulada en abril de 2020 y, en el marco de las tensas negociaciones con los acreedores, decidió extender el plazo del canje de deuda hasta el 18 de junio próximo”. Y avisó: “La Provincia ha llegado a su límite de posibilidades sin comprometer su sostenibilidad fiscal, social y financiera”.