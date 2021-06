La pregunta de Jey Mammon que hizo llorar a Andrea del Boca y a su hija Anna

Por primera vez Andrea y Anna del Boca, madre e hija, estuvieron juntas en una entrevista televisiva en la que hubo espacios para las risas, para promocionas la remake de la telenovela Perla Negra, para la música y también para la emoción.

Invitadas en Los Mammones (América), Jey Mammon le consultó a la joven por su abuelo Nicolás del Boca, padre de la actriz que falleció en 2018.

“Anna, ¿me podés hablar un poco de tu abuelo?”, le preguntó Mammon a la joven actriz. “¿Vos querés que llore?”, respondió Anna, riéndose pero con la voz entrecortada. “Un minutito”, pidió. “Tranqui, si querés, si no, no”, aclaró el conductor. “Sí, gracias por preguntarme. Nicolás, para mí, es mi papá, en realidad. Qué guacho, me hizo llorar en serio”, se interrumpió.

“Te juro que no sabía que iba a tocar ese resorte, de verdad te lo digo”, se disculpó Jey. “Me encanta igual que me pregunten sobre él. Para mí siempre fue mi admirador número uno. Es luz total mi abuelo. Y para mí siempre está“, definió la entrevistada, y agregó entre lágrimas: “Por él, me gustaría dirigir en algún momento. Lo admiro un montón”.