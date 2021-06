El “Sordo” De Marta, el “Mudo” Cassé, y el ejemplo de romper las barreras

El deporte, cual sea la disciplina, siempre ofrece miles de historias de superación. Jóvenes que soñaron con cumplir con una meta y la lograron a pesar de las dificultades que la vida les fue poniendo y supieron pasar obstáculos. Ejemplos que nada es imposible. Puntualmente en el fútbol, obviamente que las hay y las hubo desde siempre. Tal vez, el principio del éxito de esas personas que le han metido mucho sacrificio y garra, sea empezar por aceptar una discapacidad, muchas veces tomarla con humor y a partir de ahí sentirse capaz de competir de igual a igual con cualquiera.

En 1906 un tal Winston Coe, a pocos días del inicio de la Liga de Fútbol, le dijo a los dirigentes de Athletic Barracas (del cual era hincha y socio fundador), como el arquero se había ido repentinamente a Alumni y aún no tenían quien ocupe el arco, que el estaba dispuesto a ocuparlo. Y se ofreció, palabras más palabras menos, con la frase, “si quieren les doy una mano, dos ya saben que no puedo”. Y era así de literal, a Coe le faltaba el brazo izquierdo, pero su fortaleza pudo más, fue el arquero del equipo, y poco le importó que le gritaran “Manco” desde afuera.

A través del tiempo en el fútbol hubo historias con sobrenombres como el “Ciego”, el “Rengo”, el “Sordo” o el “Mudo”, y en estos dos últimos casos en nuestra Ciudad hubo ejemplos de lucha y dedicación, demostrando que con trabajo todo se puede conseguir... Son dos casos que tal vez sean los únicos que llegaron a jugar al fútbol profesionalmente.

A Carlos Alberto De Marta le decían el “Sordo”, era volante de Estudiantes y era sordo de nacimiento; a Héctor Jorge Cassé lo apodaban el “Mudo”, fue arquero de Gimnasia, y a los nueve meses de nacer por una otitis mal curada había perdió el 80% de la audición y de chico aprendió a leer los labios.

Muchas veces podemos expresarnos mal o se imponen términos incorrectos. Por ejemplo, sordomudo es tomado como algo despectivo para la comunidad sorda. Más allá de poder comunicarse por el lenguaje de signos, en realidad, una persona sorda es aquella que padece una pérdida auditiva en mayor o menor grado; la persona muda es aquella que no puede hablar a causa de una discapacidad física o de una lesión en las cuerdas vocales; la persona sordomuda es aquella que es sorda de nacimiento y que padece por ello graves dificultades para hablar mediante la voz. Dicho esto, nos metemos en estas dos historias.

EL “SORDO” DE MARTA

Este volante central se inició en Estudiantes y pudo realizar luego una carrera sin problemas defendiendo las camisetas de Temperley, Belgrano de Córdoba, Los Andes, Huracán, Argentino de Quilmes, Defensores de Cambaceres y Cipolletti. Y si bien su discapacidad no fue impedimento para llegar y jugar en Primera, dejó anécdotas muy risueñas.

Una fue en 1972 cuando jugando en el Pincha y ante Huracán, el árbitro Washington Mateo tras un tumulto de jugadores albirrojos que se armó a su alrededor por una infracción, expulsó a De Marta. En su informe puso que lo había insultado y exigía una sanción importante. Cuando De Marta fue a la AFA para “hablar” de lo sucedido, en el Tribunal de Disciplina se sorprendieron y se dieron cuenta que no era posible que lo hubiese “puteado” como había asegurado el árbitro... Le dieron una fecha, pero quedó como una de las expulsiones más insólitas de nuestro fútbol.

La otra tiene que ver ya jugando en Temperley en el Torneo Nacional del año ´75. El conjunto Celeste le ganó a Newell´s en Rosario 3-1 y De Marta hizo el primer gol. El volante salió corriendo con desesperación hasta un costado de la cancha donde había un periodista haciendo campo de juego para la televisión. De Marta le sacó el micrófono y gritó dos palabras que le salieron desde lo más profundo del alma: “Mamá... ¡Gol!”.

Una de las historias que forman parte del mito del fútbol platense, cuenta que Carlos Bilardo cuando lo dirigió en el Pincha, lo mandaba a la mitad de la cancha en los córners defensivos, para que no quedara enganchado con el off side, ya que cuando desde la defensa se gritaba “salimos” o alguna palabra clave para hacerlo, De Marta no lo escuchara y quedara enganchado habilitando al rival.

EL “MUDO” CASSE

Llegó desde Saliqueló, del club Jorge Newbery a las inferiores de Gimnasia, y tras 2 años en el plantel profesional debutó en Primera en el ´79 con 22 años recién cumplidos y con Antonio Rattín como técnico. “Lo puse porque era muy buen arquero. Su problema no pesaba para nada”, explicó en su momento Rattín al argumentar su decisión.

Al año siguiente hubo un enroque con Temperley: Antonio Mércuri llegó al Lobo y Cassé fue al Celeste donde fue ídolo jugando desde 1980 a 1986. Logró el ascenso a Primera en 1982 tras ganar en una maratónica definición de 26 penales 13-12 ante Atlanta donde convirtió uno y atajó el último a Hrabina. En ese Octogonal por el segundo ascenso, Temperley en semifinales justamente eliminó a Gimnasia por penales.

Tan buen momento pasó en el arco del Gasolero que Carlos Bilardo supo convocarlo a la Selección Argentina en el proceso rumbo a México ´86, aunque no llegó a jugar. Después defendió los arcos de Quilmes (allí también ascendió), Douglas Haig, Deportivo Maipú de Mendoza, Central Córdoba de Santiago del Estero, Belgrano de San Nicolás, Atlanta y Excursionistas. También pasó por Atlético Chascomús y Lezama Fútbol Club.

Cassé decía con esfuerzo palabras sueltas. Leía perfectamente los labios. El golero en realidad era sordo, y si no hablaba era por que no podía escuchar, solo tenía el 40% de audición en el oído derecho. Por eso no lo achicaba el griterío detrás de su arco de la hinchada de Boca, “como no los escuchaba nada, no me importaba”, declaró alguna vez. Esto tampoco no le impidió recibir y sentir el cariño de la gente cuando desde la tribuna de Temperley se cantaba “Mudo corazón”; o simplemente sonreir ante la ocurrencia de la hinchada de San Lorenzo que una tarde lo recibió con ademanes como si lo insultara mucho, pero no hubo gritos, era solo la mímica con los brazos y la boca.

De Marta falleció el 22 de abril de 2016 a los 65 años, Cassé el 10 de noviembre de 2003 a los 46 tras luchar con un cáncer pulmonar... Ambos ya no están físicamente, pero dejaron un legado y un ejemplo muy fuerte, cada uno con su historia de vida, demostrando amor por el fútbol y que si uno se lo propone no hay barreras. Que después de todo, las cosas dependen de uno mismo.

De Marta jugó en el Pincha en el inicio de la década del ‘70. Cassé atajó en el Lobo en 1979