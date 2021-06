Programaron viajar a EE.UU. para vacunar a su hijo discapacitado y les cancelaron el vuelo

Los casos de chicos con discapacidades o distintas patologías de riesgo y que sus madres y padres alzan la voz para que los puedan vacunar se suman día tras día y buscan además visibilizar la crítica situación que atraviesan los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 18 años, con diversas discapacidades y patologías de base y que hasta el momento, no han sido contemplados en el Plan Estratégico de Vacunación.

Luego de la nota que publicó EL DIA del caso de la platense Milagros y los padres de otros menores de 18 años con diferentes discapacidades, fueron apareciendo más madres y padres queriendo reflejar lo que sucede con sus hijos.

Uno de ellos es Carmen Tarelli, que tiene a su hijo Andrés de 15 años que padece fibrosis quística, una enfermedad que afecta el sistema respiratorio y digestivo. Ante la demora en el país sobre el tema de la vacunación en menores, decidieron meses atrás realizar un esfuerzo económico y afrontar un viaje a los Estados Unidos para poder vacunar a Andrés.

"El vuelo estaba programado para el 30 de junio, pero hace unas semanas nos cancelaron. Desde la compañía aérea argumentaron que se debía a la autorización de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) y las restricciones vigentes", le contó Carmen a ELDIA.COM.

"Mi hijo es un paciente de altísimo riesgo. Ya de por sí era una complicación hacer viaje ya que hay que evitar lugares o espacios como los aviones, aunque de todas maneras esto había aprobado por su neumonólogo y los médicos que lo asisten", agregó.

Ante la frustación de por el momento no poder viajar, sentenció: "Como madre siento una impotencia terrible, un chico de riesgo tiene que tener el derecho a vacunarse y en este país no lo están comprendiendo. Me refiero a todos, ya dejo de lado hasta mi caso ya que no todo el mundo tienen la posibilidad de viajar. Es delicado".

EL PROYECTO DE LEY

Como se publicó hace dos semanas, los senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para habilitar al gobierno de Axel Kicillof a comprar la vacuna Pfizer para su aplicación a todos los menores de 18 años que sufren patologías de salud severas. Se trata de la única aprobada por la ANMAT para su utilización en esa franja de edad.