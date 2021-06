“Cuando termine esta pesadilla van a tener que rendir cuentas”, advirtió Cafiero

El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, consideró hoy que deberán "rendir cuentas" quienes hayan "incumplido normas del Gobierno nacional" o "ejercido potestades que no les corresponden" durante la emergencia causada por la pandemia de coronavirus en el país.



“Que en medio de la pandemia un distrito haya incumplido normas del Gobierno nacional y que un poder del Estado haya querido ejercer potestades que no le corresponden es algo por lo que se van a tener que rendir cuentas. Cuando esta pesadilla termine, cada uno tendrá que hacerse cargo", afirmó Cafiero al brindar su informe ante la Cámara de Senadores.

En ese tono, calificó hoy al sector de la oposición que pide informes sobre la negociación con el laboratorio Pfizer por la adquisición de vacunas contra el coronavirus como "visitadores médicos".



"Hoy nos despertamos con una obsesión por un laboratorio. Parecen más visitadores médicos que dirigentes políticos. No es el camino", destacó Cafiero.

Además, acusó hoy a la oposición de "partidizar" la situación sanitaria en medio de la pandemia de coronavirus y aseguró que mientras el presidente, Alberto Fernández, "se la juega por salvar la vida de argentinas y argentinos la oposición se juega la próxima elección y los medios se juegan el rating".



Durante el informe de gestión ante el Senado, Cafiero señaló al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por "judicializar" la situación sanitaria y a la Corte Suprema de Justicia por "politizar" las decisiones, al sostener que "partidizar las preocupaciones de todos es degradar la política".



"Cada uno va a asumir sus responsabilidades y todos vamos a tener que rendir cuentas. Que en medio de la pandemia un distrito haya incumplido normas y un poder del Estado haya querido ejercer potestades que no les corresponden. Es algo por lo que se van a tener que rendir cuentas", expresó el funcionario ante los legisladores.



En su exposición, Cafiero pidió a los espacios opositores "un debate franco de ideas" alejado de "griteríos y sets de televisión" y les reclamó tener "honestidad" y no adoptar "una posición parcial" de la realidad.



"El Gobierno está atendiendo las consecuencias de la pandemia", aseguró el funcionario y explicó que el jefe del Estado, Alberto Fernández, advirtió en marzo que la segunda ola "sería más virulenta y agresiva".



Cafiero declaró que con el tiempo "se sabrá quiénes escucharon más a los encuestadores que a los infectólogos y ratificó que el Presidente "sigue convocando al diálogo".



"No hagamos política con la pandemia", reclamó el jefe de Gabinete, y afirmó que lo que sucede en la Argentina "golpea" al mundo también.



También sostuvo que el Gobierno "está llevando adelante la campaña de vacunación más grande de nuestra historia" y consideró que "hay una obsesión" sobre un laboratorio específico y que esa actitud "sólo busca rédito político".



Cafiero ponderó el trabajo del personal de salud en medio de la pandemia y dijo que son "los héroes y heroínas" de este tiempo.



El funcionario hizo mención también ante los legisladores "la crisis de deuda que tiene la Argentina" y advirtió que "cuando se le exige al Estado que lleve adelante herramientas de política pública para sostener la actividad económica e ingresos de familia y soluciones sanitarias de vivienda no hay que olvidar que estamos atravesando esta crisis de deuda".