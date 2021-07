Uno de cada cuatro médicos en La Plata sufre de “burnout”

Las historias se repiten con distintos rostros y especialidades, pero a la mayoría de sus protagonistas les cuesta admitirlo o no lo quieren reconocer. El miedo a enfermarse y contagiar a sus familias, la convivencia cercana con situaciones dramáticas, las limitaciones de los recursos y, por sobre todo, la enorme sobrecarga de trabajo ha tenido en este último año de pandemia un altísimo costo para los profesionales de la salud.

Así lo exponen los resultados preliminares de un estudio hecho por el Instituto de Investigación y Educación en Salud de la Agremiación Médica Platense que será presentado formalmente en unas semanas más. La investigación, basada en un muestra muy significativa ya que abarca encuestas a 719 médicos de la Ciudad, muestra que más de una cuarta parte de ellos refiere síntomas asociados a lo que se conoce como Síndrome de “Burnout”, un cuadro clínico de agotamiento extremo que conduce al desinterés y la depresión.

El trabajo, realizado por investigadores de la secretaría de Promoción y Prevención en Salud de ese Instituto, expone además una clara relación entre la prevalencia de ese agotamiento extremo y el pluriempleo, es decir el tener tres o más lugares de trabajo, un fenómeno que se ha venido generalizando durante los últimos años entre los médicos para compensar la caída salarial del sector.

Los resultados de este trabajo local no sorprenden. De hecho, encuentran su corroboración en un informe que dio a conocer semanas atrás la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, según el cual hasta el 88% de los médicos y enfermeras que asisten a pacientes con casos graves de Covid sufre trastornos de sueño e irritabilidad, dos de las principales manifestaciones del Síndrome de Burnout.

UN ESTADO DE FRUSTRACIÓN

El Síndrome de Burnout, descripto por primera vez como un cuadro psiquiátrico en 1974, se define como un estado de frustración que genera que los/as trabajadores/as tengan actitudes disruptivas hacia los demás. Si bien en términos generales esta afección pone en juego las relaciones laborales y familiares, en el caso de los médicos también compromete seriamente la calidad de la atención en salud. De ahí que los sistemas sanitarios de algunos países se ocupen de él con especial preocupación.

Aunque esta forma de estrés crónico ciertamente no apareció por la pandemia (los trabajadores han sido identificados desde hace años como uno de los sectores más expuestos a sufrir burnout) la amenaza que trajo aparejada el Covid agravó la situación.

“Los trabajadores de la salud ya presentaban alteraciones en su salud mental relacionadas con los efectos negativos de las tareas desempeñadas. Pero múltiples estudios coinciden en un incremento en los indicadores de las tasas de prevalencia tanto de ansiedad, depresión como de suicidio que duplican, y en ocasiones triplican, a las de la población general a nivel mundial”, señalan desde el Instituto de Investigación y Educación en Salud.

Como resaltan los investigadores de ese centro de estudios, muchos de los cuales son médicos en ejercicio, “era de esperar que en el contexto actual los síndromes de desgaste profesional y de fatiga en la población de profesionales de la salud se hayan incrementado en forma exponencial”.

LOS RESULTADOS

De las encuestas realizadas a fines de mayo entre un universo de médicos que representa casi la sexta parte de los que hay en La Plata surgió que el 26,4% de ellos presenta diversos síntomas asociados al Síndrome de Burnout. Este suele caracterizarse por cambios en el estado de ánimo, desmotivación, agotamiento mental, sensibilidad a la crítica, falta de energía, trastornos del sueño, problemas gastrointestinales y dolores de cabeza recurrentes, entre otros.

A partir del análisis de los síntomas referidos en las encuestas los investigadores concluyeron que más del 60% de los médicos reportaba sufrir tanto trastornos del ánimo como dificultades para dormir, mientras que un 16,7% acusaba únicamente trastornos anímicos y un 31.6% trastornos en la conducta del sueño de manera aislada.

Los investigadores también observaron que la prevalencia de burnout resulta más alta entre los médicos con pluriempleo (19,6%) que entre los que trabajan en solo uno o dos lugares (6,8%).

“Al evaluar la prevalencia de burnout en relación a la situación laboral se obtuvo como resultado que el 19.5% de los sujetos encuestados calificaban para este síndrome dentro de la cohorte de los de pluriempleo en relación al universo total de estudio, siendo ésta del 6.8% dentro del subgrupo” de aquellos con sólo un trabajo o dos, señala el informe preliminar.

UNA RELACIÓN DIRECTA

“El estudio pone en evidencia una relación directa entre el burnout y sobrecarga laboral por pluriempleo. La encuesta mostró que más del 65% de los médicos trabaja en tres lugares o más, y en la mayoría de los casos eso incluye la actividad docente. Por lo que se puede decir que los efectos del burnout no sólo impactan sobre la relación médico paciente y la calidad de atención sino también en la formación de nuevos profesionales”, cuenta el neurólogo Martín Cesarini, uno de los responsables de la investigación.

“Hoy la mayoría de los médicos vivimos corriendo de un trabajo a otro para poder completar un ingreso digno. Es muy común que se arranque en un hospital a la mañana, luego se vaya a algún centro privado, se haga policonsultorio por la tarde y, en muchos casos se tenga alguna actividad docente. Y esta forma de trabajar termina claramente afectando nuestra salud”, coincide en señalar el presidente del Instituto, Gonzalo Hernández, quien aclara sin embargo que “el burnout no es sólo producto del pluriempleo sino también de las malas condiciones en las que trabaja en algunos lugares, algo que la pandemia agravó”.

Si bien reconoce que la sobrecarga de trabajo que enfrentan los médicos no es nueva, Cesarini coincide que en el último año y medio se agravó. “La sobrecarga de consultas informales durante la pandemia es algo de lo que ningún médico pudo escapar. Ya sea porque la gente tiene miedo o no quiere ir al hospital, las consultas por WhatsApp no paran. Es así que por momentos uno tiene la sensación de que nunca deja de trabajar. El estrés se vuelve crónico porque nunca parás”.

“Cuando uno se pone a hablar con los y las colegas se da cuenta de que la gran mayoría ha padecido en algún momento manifestaciones asociadas al burnout, que muchas veces pasan inadvertidas o no se les da importancia, pero que se traducen en una atención de menor calidad”, agrega Hernández al señalar que “ya es momento de poner sobre la mesa el tema de la salud mental de los médicos para empezar a ver cómo minimizar ese riesgo que tienen un fuerte impacto no solo personal sino sobre la salud de la población”.