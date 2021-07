D’Alessandro cambió su camiseta y se armó lío

En los clásicos, generalmente, las camisetas no se cambian por nada del mundo. Es una regla que no está escrita en ninguna parte pero que se suele respetar en la Argentina y en muchos países de Sudamérica. Será por eso que no cayó del todo bien que el volante de Nacional Andrés D’Alessandro intercambiase su camiseta (que encima su rival no aceptó) con un jugador de Peñarol. Según filtró la prensa el manager del Bolso, Álvaro Recoba, se lo hizo saber en el vestuario. Y eso que habían ganado.