Florencia Peña no votó y explicó el motivo

Este mediodía el programa de Telefe "Flor de equipo" no tuvo a su habitual conductora Florencia Peña. En su lugar estuvo Marcelo Polino, quien arrancó diciendo: “¿Cómo están? Obviamente no soy Flor Peña”.

El periodista se sentó en el lugar de la actriz, quien en el transcurso del envío apareció en imagen para dar las razones por las cuales no estaba presente, luego de que en las redes sociales se la mencionó porque no fue a votar en las PASO 2020. Es que Peña no se encontraba en su lugar de residencia.

“Nos va a contar dónde se encuentra. Vamos a estar charlando con ella. Acá estamos para hacerle el aguante con todo”, dijo Polino al arrancar el programa para luego saludar a sus compañeros. Hasta que pasados unos minutos la conductora apareció en una videollamada para contar por qué no se encontraba en el piso.

Flor dijo que se encontraba de vacaciones en Ushuaia junto a su familia. Al respecto dijo que “este era un viaje que teníamos programado con la familia hace mucho. Mi mamá cumplió años ayer (por el domingo) y era el primer viaje que hacemos sin mi papá”. Ese fue el motivo por el cual no pudo meter el voto en la urna. Luego agregó: “Lamenté no estar para mi deber ciudadano. Voy a estar en noviembre seguramente. Era un viaje programado. No lo podía cambiar ya”.