Rediseñan los confites de M&M para que sean “más inclusivos”

La reconocida marca de confites M&M se volvió tendencia luego de informar que modificó a sus personajes y retocó el logo para ser más “representativos de la realidad” e “inclusivos”. Concretamente, Mars -el fabricante de las clásicas pastillas de colores- salió a decir que busca modernizar la imagen de esas golosinas y a dotarlas así de personalidades más matizadas. ¿Una corrección política sobreactuada?

Según se informó, los confites -que aparecen en rojo, verde, naranja, amarillo, marrón y azul- también se presentarán en diferentes formas y tamaños. Algunos de los cambios en los personajes de los M&M incluyen hacer que dos de ellos sean menos estereotipadamente femeninos. En la nueva versión, el M&M verde abandona las botas de tacón alto en favor de las zapatillas de deporte y el caramelo marrón, por ejemplo, ya no lleva tacones de aguja, sino que opta por tacones más bajos, todos cambios que no parecerían muy significativos sino propios de una campaña de marketing.

Mars, cuyas marcas también incluyen Twix y Snickers, dijo que también pondrá mayor énfasis en el logo de M&M para demostrar cómo la marca pretende unir a la gente. El movimiento hacia la inclusión y la aceptación de las diferencias individuales llega en un momento en que los consumidores son cada vez más conscientes de cómo se comercializan los productos para ellos. Mars es consciente de ello, dado que tuvo que cambiar el nombre de su marca de arroz Uncle Ben’s en 2020 debido a las críticas recibidas. La mezcla para tortitas y el sirope de la marca Aunt Jemima de Quaker Oats -parte de PepsiCo- cambió de nombre el año pasado porque se dijo que Aunt Jemima se basaba en un estereotipo racial.

Pero algunos profesionales del marketing creen que Mars puede estar pensando demasiado en la comercialización de sus M&M. Allen Adamson, por caso, cofundador de la consultora de marketing Metaforce, aseguró que la medida de revisar el carácter de los confites es una “buena idea”, pero es sólo un ejemplo de lo preocupados que están los profesionales del marketing por evitar ofender a los consumidores. Y cree que este paso está “al borde de un potencial exceso de pensamiento”.

En la misma sintonía se encuadra la consultora de marketing Laura Ries. Según su mirada, Mars busca reconvertirse como símbolo de unidad. “Están buscando algo de atención y tratando de subirse al carro de intentar ser más inclusivos -apunta-. No creo que haya habido una protesta general por la sexualización general de los M&M. Es sólo un M&M, al fin y al cabo”.

OTROS CASOS

Buscar ser inclusivo, se sabe, no algo que persigue sólo la famosa marca M&M sino un horizonte al que apuntan también otras marcas de diferentes industrias, como por ejemplo la de los juguetes. Sobre esto, y si bien los nenes y las nenas actuales se entretienen con objetos variados, algunas personas todavía visualizan a los niños con autos y a las niñas con muñecas. Todavía permanece la idea de que el rosa es femenino y el azul es masculino, por eso desde esta industria se comenzó en el último tiempo una campaña para que los juguetes sean inclusivos y, sobre todo, puedan correrse de los cánones establecidos.

Un claro ejemplo de esto son las muñecas Barbie o incluso las de marcas alternativas que las imitan: pese a las recomendaciones y a los cambios que comenzaron a visualizarse en países como Estados Unidos (donde se fabrican estas muñecas), en Argentina no hay variedad de muñecas como, por ejemplo, la Barbie en silla de ruedas, no binarias, con distintos tonos de piel, colores de ojos, de pelo, e incluso de cuerpos diversos.

Ejemplos

Sin embargo, los juguetes y los juegos no empiezan ni terminan en el mundo Barbie. Algunas pymes nacionales se vienen sumando al paradigma de lo inclusivo y la diversidad. Un ejemplo de ello puede ser “Casita de Muñecas” (bebotes con apariencia real o con síndrome de down) o “Pictó” (juguetes pensados para chicos autistas y con trastorno por déficit de atención con hiperactividad). También existen algunas marcas de cocinitas que eligen colores no asociados con lo binario (rosa y azul) y con un niño varón con delantal frente a las hornallas. Federico Galanterni, dueño de Casita de Muñecas, declaró hace poco que su objetivo es que los juguetes que fabrican “sean una herramienta para debatir temas de inclusión y diversidad en escuelas, hogares, clubes, donde sea que lleguen”.

En el caso del bebote con síndrome de down, el fabricante apunta que la idea surgió cuando “alguien contó que estaba hablando con una niña con síndrome de down y dijo que no le gustaban las muñecas porque no había ninguna parecida a ella”. El dueño de Casita explica que intentan que los bebés reflejen la realidad de manera representativa: “La idea es que las diferencias que tenemos como seres humanos, podamos plasmarlas en los bebotes también”.

Con todo, y si bien la tendencia de los juguetes inclusivos parecería tener a todos conformes, no son pocos los que, como Ries, creen que, al menos en el caso de los confites M&M, la propuesta se debe más a una cuestión de simple marketing que a una necesidad real por buscar la inclusión.

La inclusión es un valor que las marcas empiezan a valorar para promover sus productos