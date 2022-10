Un problema para la educación, la posible falta de útiles escolares

Por si ya no existieran problemas muy serios en el sistema educativo de nuestro país, comerciantes del rubro de librerías y papelerías advirtieron que empezaron a escasear artículos -bolígrafos, blocs de papel, cartucheras y otros útiles escolares-, tal como se informó ayer en este diario. “Si esto no se corrige, no va a haber temporada escolar en el 2023”, aseguró el presidente de la Cámara Argentina de Papelería, Librería y Afines (CAPLA). En el sector se reconoció que la escasez, la incertidumbre y la falta de financiamiento son las cuestiones que los afectan, a tal punto que el problema “no son los precios, sino conseguir los artículos”.

Semejante afirmación podría aparecer como prematura, dado el tiempo que falta para el inicio del próximo curso lectivo. Sin embargo, tal como lo detallaron, cada año, entre los meses de octubre y noviembre, los libreros se dedican a abastecerse para el comienzo lectivo del siguiente ciclo. Uno de los puntos que los convocó en los últimos días fue la Expo Papelería de Costa Salguero en la capital federal que acaba de concluir y en la que pudieron tomar contacto con los mayoristas del rubro y vislumbrar cuáles van a ser los precios.

“Este año nada nos garantiza que vamos a contar con todos los productos para abastecernos”, agregó. Se teme llegar a una suerte de situación que calificaron como de “mochilas vacías”.

En cuanto a los útiles o papelería de industria argentina, se dijo que son muy pocos y afirmaron que “en este rubro todo es importado”. Aunque se aclara que el papel se hace acá, dicen que faltan insumos como, por ejemplo, los blanqueadores. “La economía es circular, no lineal y si no hay políticas claras no hay lógica en lo que se hace”, se agregó.

Entre los artículos que están en falta se menciona el bolígrafo más utilizado entre los argentinos y un lápiz negro N° 2. Desde febrero falta un popular bloc de hojas y marcadores. “El año que viene no va a vender el que tenga más barato, sino el que tenga mercadería; solo me garantizan la tercera parte de los pedidos importantes”, aseguraron.

Desde luego que la actual crisis afecta a todos los sectores de la actividad económica. Se está saliendo en estas horas del grave conflicto que hizo temer por una falta total de neumáticos de automotores, de modo que el desabastecimiento está alcanzando a muchas de las actividades económicas.

El anuncio formulado por libreros y papeleros del país, acosados por un panorama muy complejo ante la escasez de numerosos productos, toca ahora al área de la educación escolar que junto a la de la salud y seguridad, son de las más imprescindibles para garantizar el progreso de nuestro país.

Es de esperar entonces que, sin pérdidas de tiempo, las autoridades analicen y pongan en vigencia fórmulas que destraben la importación de artículos que son imprescindibles para la debida instrucción de muchos millones de niños y jóvenes argentinos.