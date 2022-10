Conmoción: explotó una mina de carbón en Turquía y hay al menos 40 muertos y varios atrapados

Una tragedia ocurrió en el norte de Turquía, en una provincia ubicada en Bartin, donde una explosión en una mina de carbón, dejó como saldo al menos, 40 personas fallecidas y varios atrapados y heridos. Este es un número estimativo, ya que desde el gobierno local afirman que podría haber más victimas fatales.

El ministro del Interior, Suleyman Soylu, afirmó: “Contabilizamos en total 40 muertos. 58 mineros pudieron salvarse por su cuenta”. Pese a ello, habría mas mineros aún que no han podido ser rescatados, por estar bloqueados a cientos de metros bajo tierra.

Por su parte, el gobernador turco Nurtac Arslan, manifestó a la prensa que al menos cinco personas estaban atrapadas a 350 metros de profundidad y había mas de cuarenta, que se encontraban a casi 300 metros.

Uno de los mineros pudo dar declaraciones luego de la angustiante situación y remarcó: "No sabemos nada. Hubo polvo y humo, no pudimos ver qué pasó. Yo salí por mis propios medios. Los que estábamos algo alejados solo sentimos la presión de la explosión, pero no pudimos ver nada”.

Aún las ambulancias siguen trabajando en el lugar, donde intensificarán su trabajo en estas horas de la mañana, ya que de noche era casi imposible realizar una labor perfecta de rescate.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, envió inmediatamente a sus ministros de Interior y Energía al lugar de los hechos para supervisar las labores de rescate.

En el momento del estallido, una explosión de grisú según las autoridades, ocurrida el viernes a las 18.15 horas, había dentro más de 110 mineros. "Nuestras instancias judiciales investigarán todos los aspectos de este accidente terrible que nos ha devastado. Ninguna negligencia dejará de tener consecuencias", aseguró el presidente Recep Tayyip Erdogan.

En imágenes difundidas por la televisión turca se veía a los paramédicos dando oxígeno a los mineros que habían salido y luego llevándolos a los hospitales más cercanos.