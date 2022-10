Picante declaración de Wanda Nara: "Hoy siento que amo a Maxi"

La modelo, empresaria y ex pareja de Mauro Icardi y de Maximiliano López, Wanda Nara, estaría viviendo un romance L-Gante, aunque los dos no lo terminan de confirmar. Van de acá para allá, a cualquier lado donde el artista se presente y donde ella quiere estar.

Pero el fondo de la cuestión es otro. En declaraciones televisivas, la ex jurado de "¿Quién es la máscara?", habló de sus ex compañeros de vida y hay una frase que resaltó entre tantas que lanzó la siempre polémica Wanda.

Al momento de hablar de Icardi, manifestó: "Lo amo. Pero también hay diferentes maneras de amar. Lo quiero un montón pero a veces las parejas terminan. Siempre lo voy a querer y amar a una persona significa no solo estar con esa persona. Significa no hacerle daño, no lastimarla". Hace solo apenas unos meses, la pareja dejó de compartir momentos juntos.

Por otro lado, lanzó una frase polémica, que se da a muchas interpretaciones: "Hoy siento que amo a Maxi (López), porque sabe que yo voy a estar con sus hijos, me dedico a sus hijos. Es una persona que si le pasa algo sabe que yo voy a estar".

A su vez, entre otras tantas declaraciones, volvió a nombrar al delantero del Galatasaray de Turquía y remarcó: "Yo ponía las manos en el fuego por Mauro y las sigo poniendo porque la verdad es que yo me enteré de todo por él. Fue él quien se sentó y me contó todas las cosas. Yo sigo confiando en él".