El obispo auxiliar de La Plata, expresó su alegría por el avance hacia la beatificación de Pironio

Entre las muestras de alegría por la promulgación del decreto que declara “las virtudes heroicas del Siervo de Dios, Cardenal Eduardo Francisco Pironio”, se sumó ayer la del obispo auxiliar de La Plata, Jorge González, quien consideró que la vida del sacerdorte, con pasó por La Plata, “ha sido un don para la iglesia universal”. Luego, indicó que “el reconocimiento de su figura y este paso en el camino a su beatificación, despertó mucho gozo en la iglesia latinoamericana y muy especialmente en el pueblo de Dios que peregrina en Argentina”.

Eduardo Pironio entró al seminario de La Plata y fue ordenado presbítero en 1943. Fue asesor general de la Acción Católica Argentina y consagró sus esfuerzos a la formación de los laicos, se informó desde el Arzobispado.

Ordenado obispo auxiliar de La Plata en 1964, administrador de Avellaneda y residencial de Mar del Plata en 1972, “demostró su amor hacia los sacerdotes, las religiosas y los laicos”, se indicó.

En su trayectoria, Pironio se desempeñó como secretario general y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (1968-1975).

Según se detalló, el papa Paulo VI lo llamó a su lado y lo hizo cardenal en 1976, para ocuparse de los religiosos e institutos seculares del mundo entero. Posteriormente, acompañó a Juan Pablo II en su pontificado como presidente del Pontificio Consejo para los Laicos. Fue, además, el creador de las Jornadas Mundiales de la Juventud.

“También nosotros, la comunidad católica platense, estamos felices. Nos sentimos orgullosos. Fuimos bendecidos por su amistad y su ministerio pastoral. Su paso por el ya centenario Seminario Mayor San José, como joven seminarista, y su inolvidable perfil de padre y pastor, como Obispo Auxiliar de La Plata, marcaron la vida de sacerdotes, religiosas, comunidades parroquiales, familias e instituciones laicales”, dijo el obispo auxiliar.

En esa línea González, agregó que “muchos platenses estarán evocando tantos recuerdos. Las prédicas de Cuaresma y Adviento en la parroquia de Las Victorias, sus diálogos serenos y llenos de sabiduría con la vida consagrada, su cercanía cordial con los jóvenes de la Acción Católica, el abrazo fraterno a tantos sacerdotes que se sintieron especialmente sostenidos y escuchados, las comidas compartidas en la sencillez de muchas mesas, siempre colmadas del afecto y del cariño fraterno y familiar”, indicó.

El Cardenal Pironio pasó muchos años fuera del país. “Sin embargo, supo mantener vivo los lazos con nuestra ciudad”, dijo el obispo y recordó: “¡Cuántos platenses que lo visitaron en Roma! Y cuántas han sido también las escapadas silenciosas por la localidad de Gonnet donde vive parte de su familia”.

Según apuntó González, “siempre me impactó su figura sacerdotal. Leí y me nutrí de sus escritos. Y también tuve la gracia de conocerlo: siendo muy joven, acabando el primer año del Seminario, pude tener, medio de casualidad, un poco por caradura y mucho de providencial, un diálogo que me marcó para toda la vida”.

Se estudia un posible milagro de Pironio en la curación de un niño argentino que había tragado y respirado polvo de cobre. Se analiza si intercedió una oración de la madre al cardenal.