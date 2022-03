Un premio al esfuerzo

Después de mucho tiempo parece que Gimnasia podrá afianzar a un lateral derecho surgido del club, en Primera División. Si bien Francisco Gerometta llegó para reforzar el puesto luego de la partida de Marcelo Weigandt, su rendimiento tuvo varios altibajos y en lo que va de este torneo nunca terminó de hacer pie en el once de Néstor Gorosito. Por lo tanto, el técnico decidió sacarlo y darle la posibilidad a Guillermo Enrique nada más ni nada menos que en un clásico.

El correntino, que había tenido 45 minutos ante River en el encuentro previo, se metió como titular contra Estudiantes y estuvo a la altura de un partido intenso. Más allá de algunas fallas que no terminaron teniendo peso en el encuentro, redondeó un buen partido tanto en defensa como en la faceta ofensiva cuando pudo lanzarse en ataque por la banda derecha.

Superada con creces esa primera prueba de fuego, parece haberse ganado el lugar para lo que se viene, al menos a corto plazo. El desafío para el “Loco” será afianzarse en el primer equipo después de pelearla tanto desde abajo luego de su arribo al club en 2016. Pasaron casi seis años desde que pisó por primera vez Estancia Chica y ahora llegó su momento. El momento que no está dispuesto a desaprovechar.

En un fin de semana de descanso, el protagonista le abrió las puertas de su casa a este medio y contó cómo asimiló el cúmulo de emociones que vivió durante el encuentro ante el rival de siempre en el estadio del Bosque, hace una semana.

“Las sensaciones que me quedaron son muy buenas, estoy contento, feliz y emocionado. De a poco se me van dando las cosas”, reconoció el lateral con la humildad que lo caracteriza y remarcó que en apenas un puñado de días vivió dos grandes momentos para su carrera: “En dos semanas viví dos grandes momentos, jugué con River y fui titular en el clásico. Creo que estoy aprovechándolos y demostrando que me puede ir bien”.

“Siento que llega esta consolidación después de haber sufrido todas las cosas que sufrí”

En ese juego contra el Pincha existieron pasajes picantes, sobre todo encontronazos entre los más experimentados. Se habló mucho dentro del campo, afloraron las mañas por todos lados e incluso el final tuvo un episodio entre Brahian Alemán y Fernando Zuqui que después trajo cola. Sin embargo, el defensor señaló que con él nadie se metió y pudo dedicarse a jugar al fútbol.

“En todos los clásicos se dan esos momentos, algunos golpes, algunas palabras de más y también algunos roces. Pero yo lo viví muy tranquilo, nadie tuvo ningún problema conmigo. Los problemas que tienen los grandes los hablarán entre ellos” sentenció sin darle mucha vuelta al asunto ni entrando en polémicas.

Desde el inicio, el partido le marcó que no podría estar desconcentrado ni tener fisuras. Un pase mal dado (hacia el medio) en el primer cuarto de hora le hizo parar las antenas. Reconoció que en la cabeza le pesó esa falla pero pudo superarlo bastante rápido: “Eso pesa porque uno no quiere fallar en estos partidos importantes. Nos complica por el tema de que somos pibes y estamos empezando. Un error de esos puede terminar en gol del rival. Tuve algunas otras fallas por un tema de concentración, pero por suerte pude resolverlo bien”.

Y reconoció que estar atento siendo lateral es clave, aunque nadie está exento de fallar alguna vez: “Los laterales mayormente, todo el partido tratamos de estar concentrados y que no nos entren por las espaldas, pero siempre puede suceder un error. Pasa en las mejores ligas del mundo y a los mejores jugadores también”.

“A los pibes nos emociona, nos encanta y nos pone felices que nos pidan los hinchas”

Pero también tuvo muchas cosas de las buenas como una gran habilitación para Johan Carbonero en el primer tiempo y un fuerte disparo de media distancia que inquietó a Mariano Andújar en el complemento.

Sobre el pase de zurda al colombiano, destacó entre risas: “Que lindo pase le metí, creo que nunca más me va a salir así, justo le cayó al pie y Johan la pudo controlar bien. Le quedó un poco sobre el cuerpo y no pudo definir cómodo. Y en esa que probé desde afuera ‘dije bueno, ya está, pateo’. Hubiese sido la frutilla del postre ja”.

“REJUNTE DE MOMENTOS DIFÍCILES”

Enrique siempre destacó que le costó mucho atravesar algunos momentos en las Divisiones Juveniles. Estar lejos de su familia durante mucho tiempo no le fue sencillo como tampoco le fue fácil su vida en Goya, donde su familia atravesó muchas dificultades económicas y donde según él mismo reconoció, a veces faltaba la comida en la mesa. Todos estos momentos se le vinieron a la cabeza cuando le tocó pisar el césped de 60 y 118 en el último derby platense.

“Es un premio al esfuerzo, aflora el rejunte de momentos difíciles que he tenido, momentos buenos también. Pero siento que llega esta consolidación después de haber sufrido todas las cosas que sufrí y eso me pone muy feliz”, manifestó y contó que “la familia está emocionada, siempre me desean lo mejor, y cuando se enteraron de la noticia estaban contentísimos”.

“ A los pibes NOS ENCANTA QUE NOS PIDA LA GENTE”

Tanto Enrique como Benjamín Domínguez fueron dos de los jugadores que más pidió la gente en la previa del clásico. El “Loco” tuvo la chance desde el arranque mientras que el delantero tuvo la oportunidad de ingresar en el complemento y fue partícipe necesario del agónico empate que marcó Eric Ramírez. Tras el juego, la tribuna dedicó una canción para los pibes, pidiéndole al técnico que los ponga.

Sobre esto, el lateral reconoció que “a todos los pibes que estamos empezando a jugar en Primera nos emociona, nos encanta y nos pone felices que nos pidan los hinchas. Y así como ellos nos piden y el técnico nos pone, tenemos que responder de la mejor manera. Estamos demostrando que estamos para más y a la altura de las circunstancias y de este tipo de partidos”.

Más allá de esto, el jugador entiende que hay que ir paso a paso sin quemar etapas: “Paso a paso, de a poco, vamos teniendo nuestra oportunidad, y a su tiempo. Si uno se apura salen las cosas mal”.

Y en este marco, el objetivo inmediato del defensor es consolidarse en Primera aprovechando lo que resta del torneo: “En lo personal, de a poco voy demostrando que estoy mejor y que soy uno de esos laterales en los que el club puede apostar. El objetivo es consolidarme en Primera, seguir como titular y que el técnico me tenga en cuenta”.

Por último, contó que, en la previa del partido, tuvo una charla con Gerometta, quien es uno de los grandes amigos que tiene dentro del plantel: “Sé que tengo a un amigo detrás en una pelea sana. Es un gran amigo, le tengo mucho aprecio, me apoyó y me dijo que esté tranquilo, que es un partido que todos quieren jugar”.

Guillermo Enrique en el clásico ante Estudiantes / Prensa GELP