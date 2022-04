Boca, River, Messi y clásico platense femenino: toda la agenda del domingo en la TV

Boca, River y el clásico de Gimnasia y Estudiantes en La Plata animan el domingo de fútbol en la Argentina, en tanto que Leo Messi tendrá otra participación con el PSG en Francia. A continuación, la agenda deportiva completa de esta jornada:

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL 2022

14:00 Godoy Cruz vs Vélez TNT SPORTS

14:00 Defensa y Justicia vs Atlético Tucumán FOX SPORTS PREMIUM

16:30 Argentinos vs Talleres FOX SPORTS PREMIUM

19:00 Boca vs Lanús TNT SPORTS

21:30 Banfield vs River Plate FOX SPORTS PREMIUM

LIGUE 1 DE FRANCIA

08:00 Niza vs Lorient ESPN

10:00 Metz vs Clermont

10:00 Montpellier vs Reims

10:00 Nantes vs Angers

10:00 Troyes vs Estrasburgo

12:05 Lyon vs Girondins

15:45 PSG vs Marsella ESPN 2

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Granada vs Levante

11:15 Atlético Madrid vs Espanyol

ESPN 2

13:30 Athletic Club vs Celta de Vigo

16:00 Sevilla vs Real Madrid

PREMIER LEAGUE

10:15 Newcastle vs Leicester

10:15 West Ham vs Burnley ESPN Extra

BUNDESLIGA

10:30 Arminia Bielefeld vs Bayern Múnich ESPN

12:30 Hoffenheim vs Greuther Fürth

12:30 Unión Berlín vs Eintracht Frankfurt

14:30 Bayer Leverkusen vs RB Leipzig ESPN 3

PRIMERA DIVISIÓN "A" (FÚTBOL FEMENINO)

11:00 Independiente vs Boca DEPORTV

15:15 Gimnasia vs Estudiantes DEPORTV FA CUP

12:30 Semifinales - Chelsea vs Crystal Palace ESPN

PRIMERA NACIONAL

14:35 Deportivo Maipú vs Chacarita

TYC SPORTS

16:30 Almirante Brown vs All Boys TYC SPORTS

LIGA ACB

07:30 Real Madrid vs Breogán FOX SPORTS

MASTERS 1000 DE MONTECARLO

09:30 Final ESPN 3

HEINEKEN CUP

11:30 Racing 92 vs Stade Francais STAR +

SEVEN DE VANCOUVER

12:50 Circuito Mundial de Seven STAR +

HOCKEY FEMENINO: FIH PRO LEAGUE

16:00 Argentina vs Estados Unidos ESPN Extra

HOCKEY MASCULINO: FIH PRO LEAGUE

18:30 Argentina vs Francia ESPN Extra

TC EN TOAY

20:30 Carrera DEPORTV