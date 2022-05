Otra vez incidentes y tensión por la venta ilegal en pleno centro

En un nuevo operativo contra la venta ilegal en la Ciudad, la Municipalidad puso el foco en las veredas de calle 7 y en uno de los rubros de las actividades al margen de la normativa: los puestos donde se comercializa fruta y verdura.

La actuación, en un marco de tensión habitual entre puesteros e inspectores, dio paso a un corte de calle y a un reclamo particular: el supuesto trato diferencial en los controles con respecto al segmento de manteros que, a diario se coloca en el Microcentro.

“Con los nigerianos (sic) no tenemos nada en contra. Pero por qué ellos pueden trabajar y nosotros no. Por qué hay un acuerdo para ellos y para nosotros no. Porque nosotros siendo argentinos no podemos trabajar”, se quejó ante este diario un vendedor al que los agentes obligaron a levantar la mercadería.

Otro hombre vinculado a la venta ilegal exclamó en medio del procedimiento: “Por qué, siendo argentino y estando en mi tierra, no puedo trabajar. Te dicen ‘andá a 20 y 50 a hablar’ y te dicen que ‘ahí no podés estar’”, expresó.

En ese contexto, manifestó sobre los vendedores senegaleses que “hace 16 años que estoy acá y estos tipos cuando vinieron nosotros los recibimos y los cobijamos”.

El reclamo se realizó en medio de un piquete instalado en 7 y 48. “Vamos a volver todos los días”, avisó uno de los puesteros.

Desde la Comuna se informó por la tarde que las acciones de la víspera “vienen de la mano de la sanción del nuevo código de convivencia que comienza a regir”, se indicó en referencia a la norma que entró el vigencia el lunes, con una serie de reglas sobre el comportamiento en la vía pública y el uso del espacio urbano.

Entre esos temas, el código sancionado en noviembre de 2021 también alcanza a la Zona Roja, que se prometió erradicar de El Mondongo.

Desde la Comuna se añadió con respecto a la orientación del operativo de ayer en el Centro que “además de los manteros, se trabaja específicamente con los puestos de comida, principalmente de verdulería. En virtud de eso, el Municipio esta trabajando con el área de Producción en vías alternativas de espacios, en donde puedan tener ferias habilitadas, en donde la gente que vive y trabaja de eso pueda hacerlo en un marco regulado, tal como pasó con muchos feriantes de ropa”, se señaló en referencia a las habilitaciones de las ferias para venta de ropa usada en las plazas Italia, San martín y Rocha.

Esa medida, de fines del año pasado, que se concretó en febrero, generó una fuerte reacción, con críticas del comercio legal de la Ciudad por competencia desleal y la ocupación del espacio público.

Por esos días, un operativo en el Centro terminó en escándalo cuando los vendedores ambulantes resistieron el decomiso de mercadería. Forcejearon con inspectores que cargaban cajas en un móvil y hasta se metieron dentro del vehículo oficial para tomar los productos que carecían de documentación de procedencia.

Los ademanes y gritos hasta dieron paso a una agresión ante la vista de decenas de transeúntes: uno de los puesteros tironeó del barbijo de un agente municipal tras ponerse “cara a cara”.

A dos metros, había policías de la Bonaerense. Miraron la escena sin intervenir.

Tras el operativo se indicó que Agentes de la Guardia Urbana de Prevención e inspectores de Control Ciudadano impidieron que armen seis puestos de ventas de frutas y verduras que estaban instalados en 7 entre 47 y 48.

Se informó que “16 puesteros ambulantes que se instalaban en el centro ya regularizaron su situación y se instalaron en el Paseo de Compras 80, en Los Hornos”.