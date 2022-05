Forzó la puerta de un edificio para llevarse una bicicleta

El robo de bicicletas en la Región crece cada día más. No importa si están atadas en la vereda, o dentro de una vivienda, los delincuentes se las ingenian para sustraerlas.

El miércoles pasado, en horas de la madrugada, un joven quedó filmado en pleno acto delictivo.

En las imágenes difundidas a través de las redes sociales se puede observar el momento en el que un sujeto ingresa a un edificio de 60, entre 8 y 9.

Primero, el joven se asoma hacia la parte trasera del estacionamiento. Acto seguido, al ver que no puede meterse por allí, se dirige hasta la puerta de entrada.

Tras forzar la abertura de vidrio, el delincuente aprovecha la situación para sustraer una bicicleta que estaba guardada sin candado dentro de la propiedad.

Lo mismo sucedió hace una semana en un edificio de 61 y 115, también en jurisdicción de comisaría Novena.

“Alrededor de las 18 me robaron mi bicicleta del edificio. Un testigo me contó que era un hombre grande el que entró, pero no sabemos si la puerta del edificio estaba abierta o por algún descuido de un vecino. Quizás pudo abrirla de alguna manera”, relató la víctima en sus redes.