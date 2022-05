Forzaron una ventana y le desvalijaron la casa a una familia en Melchor Romero

Un nuevo robo bajo la modalidad de “escruche” fue cometido en las últimas horas en la localidad de Melchor Romero.

En esta oportunidad, una familia que reside en la zona de 170 y 527 fue desvalijada mientras no estaban en su propiedad.

El hecho sucedió el jueves pasado, entre las 7 de la mañana y las 13 horas. Según informaron fuentes policiales, los ladrones entraron a la vivienda forzando una de las ventanas.

La banda de delincuentes, de la cual se desconoce la cantidad de integrantes, aprovecharon que los habitantes no estaban para llevarse todos los objetos de valor que pudieron cargar consigo.

Sin dejar rastros, los implicados huyeron con el botín y hasta el momento se desconoce su paradero.

Pasadas las 13, los dueños de casa -dos jóvenes de 26 años- llegaron a su domicilio y se dieron cuenta de que varios intrusos habían estado haciendo “de las suyas” en su ausencia.

Entre las pertenencias sustraídas, las cuales enumeraron luego en la denuncia policial, estaban un televisor Smart TV de 42 pulgadas, una tablet, una consola de Play Station 3, un bicicleta color roja y otros elementos.

“Alguien tiene que haber visto algo. Yo se que me voy a enterar. Esa bicicleta no la van a esconder tan fácil”, exclamó la víctima, con total indignación en un posteo de Facebook.

Por otro lado, contó que los delincuentes también se llevaron una goma de más de 2 metros que había comprado hace algunos días, y que iba a utilizar para cubrir el piso de la habitación de sus hijos.

“Supongo que envolvieron el televisor en eso”, manifestó la joven y agregó de manera irónica: “Que bueno que encontraron eso, así no se golpeaba la tele”.

La víctima contó que no es la primera oportunidad en que “dueños de lo ajeno” ingresan a su hogar. “Es la segunda vez que me entran y se me llevan tan fácil los que nos cuesta tanto”, manifestó.

Por ese motivo, pidieron ayuda a través de las redes sociales, para poder recuperar sus pertenencias.

“Si les ofrecen una bicicleta roja con asiento negro y una sillita de bebé color celeste, me avisan por favor. Si la compraste, te la compro. Fue un regalo que me hicieron y la necesito, ya que es con lo que me muevo”, expresó.

La denuncia por robo ya fue radicada y los efectivos comenzaron con la búsqueda de los malvivientes, pero hasta el momento no fueron identificados. Interviene en la causa la UFI Nº 9 de autores ignorados.